Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, kendisiyle birlikte toplam 77 kişi hakkındaki iddianame 10 ay sonra tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet İddianamede, aralarında Başkan Hasan Mutlu'nun da bulunduğu toplam 78 kişi yer alıyor.

Dosyada; 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki-şüpheli bulunuyor.

Şüpheliler hakkında; rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ile çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İddianameye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/153132 soruşturma numaralı dosya kapsamında Hasan Mutlu liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

İddianame kapsamında; 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunmaktadır.

Şüphelilere; Rüşvet, Zimmet, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma, Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik, İmar Kirliliğine Sebep Olma, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticiliği ve Üyeliği Suçlarından dava açılmıştır."