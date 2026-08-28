UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri Monako’da düzenlenen kura çekimiyle resmiyet kazandı.
Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri Monako’da düzenlenen kura çekimiyle resmiyet kazandı.Gül Devrim Koyun
36 takımın yer aldığı dev organizasyonda kura çekimine 4. torbadan dahil olan bordo-mavililer, 6 farklı torbadan çekilen zorlu rakipleriyle eşleşerek Avrupa maratonundaki rotasını çizdi.
UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon uygulanan yeni format gereği 36 takım, UEFA katsayı puanlarına göre 6 ayrı torbaya ayrıldı.
Kura çekimi sonucunda Trabzonspor, her bir torbadan kura ile belirlenen birer rakiple eşleşerek 3'ü iç sahada, 3'ü ise deplasmanda olmak üzere toplam 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.
Freiburg
Kızılyıldız
KuPS
Hearts
CSKA Sofya
Jablonec
TRABZONSPOR’UN MAÇ TAKVİMİ
Bordo-mavililerin üst tura çıkma mücadelesi vereceği Konferans Ligi lig aşaması karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.
1. Hafta: 15 Ekim 2026
2. Hafta: 22 Ekim 2026
3. Hafta: 5 Kasım 2026
4. Hafta: 26 Kasım 2026
5. Hafta: 10 Aralık 2026
6. Hafta: 17 Aralık 2026
BÜYÜK FİNAL İSTANBUL'DA
Trabzonspor'un lig aşamasını başarıyla geçerek adım adım ilerlemek istediği dev organizasyonun final heyecanı ise Türkiye'de yaşanacak.
UEFA Konferans Ligi’nin 2026-2027 sezonu şampiyonunu belirleyecek büyük final, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul’da oynanacak.