Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası

Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri Monako’da düzenlenen kura çekimiyle resmiyet kazandı.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri Monako’da düzenlenen kura çekimiyle resmiyet kazandı.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 2

36 takımın yer aldığı dev organizasyonda kura çekimine 4. torbadan dahil olan bordo-mavililer, 6 farklı torbadan çekilen zorlu rakipleriyle eşleşerek Avrupa maratonundaki rotasını çizdi.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 3

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon uygulanan yeni format gereği 36 takım, UEFA katsayı puanlarına göre 6 ayrı torbaya ayrıldı.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 4

Kura çekimi sonucunda Trabzonspor, her bir torbadan kura ile belirlenen birer rakiple eşleşerek 3'ü iç sahada, 3'ü ise deplasmanda olmak üzere toplam 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 5

Freiburg

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 6

Kızılyıldız

6 14
Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 7

KuPS

7 14
Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 8

Hearts

8 14
Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 9

CSKA Sofya

9 14
Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 10

Jablonec

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 11

TRABZONSPOR’UN MAÇ TAKVİMİ

Bordo-mavililerin üst tura çıkma mücadelesi vereceği Konferans Ligi lig aşaması karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 12

1. Hafta: 15 Ekim 2026
2. Hafta: 22 Ekim 2026
3. Hafta: 5 Kasım 2026
4. Hafta: 26 Kasım 2026
5. Hafta: 10 Aralık 2026
6. Hafta: 17 Aralık 2026

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 13

BÜYÜK FİNAL İSTANBUL'DA

Trabzonspor'un lig aşamasını başarıyla geçerek adım adım ilerlemek istediği dev organizasyonun final heyecanı ise Türkiye'de yaşanacak.

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Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: İşte bordo-mavililerin Avrupa rotası - Resim: 14

UEFA Konferans Ligi’nin 2026-2027 sezonu şampiyonunu belirleyecek büyük final, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul’da oynanacak.

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