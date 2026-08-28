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Kaynak: İHA

Korkunç olay, 19 Ağustos günü öğle saatlerinde İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta bakıcılığı yapan 5 çocuk annesi Ayşe Ortan, Jelibon isimli teriyer cinsi köpeğiyle fırından ekmek alıp evine dönerken, market önünde tasması salık ve ağızlıksız durumdaki Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull, önce Ortan’ın küçük köpeğine, ardından da köpeğini kurtarmaya çalışan kadına saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sırasında Pitbull’un ağzına sokulan paspas sopasının kırılmasıyla Ayşe Ortan’ın sağ işaret parmağı koptu.

Ortan, vatandaşların yardımıyla kurtarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak iki kez gerçekleştirilen operasyona rağmen kopan parmak aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi.

"YETİŞMESELERDİ ÖLECEKTİM’’

Olayın ardından polis merkezine giderek köpeğin sahibi Sibel G. hakkında şikayetçi olan Ayşe Ortan ve kızı, şüphelinin köpeği kaçtığı iddiasına karşılık köpeğin bilinçli olarak saklandığını savundu. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ortan şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Kimse yaklaşamadı, birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu. Zafer adında bir vatandaş köpeği arka ayaklarından çekince kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için halen korkudan sokağa çıkamıyorum."

HAKİM KARŞISINDA ŞİİR OKUMAYA HAZIRLANIYOR

Yaşadığı mağduriyetin ardından saldırgan köpeğin sahibine tepkisini dile getirmek amacıyla bir şiir kaleme alan Ortan, duruşma gününde hakim karşısında şu dizeleri okuyacağını belirtti:

Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin. Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz. Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, saldırgan köpeğin bulunması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ettiği öğrenildi.