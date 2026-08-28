Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi, Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i eleyerek adını 36 takımlı yeni lig formatına yazdıran Beşiktaş, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde rakipleriyle eşleşti.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026/2027 sezonu lig aşaması kuraları Monako’da çekildi.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 2

Play-off turunda Kauno Zalgiris’i eleyerek devler sahnesine adını yazdıran Beşiktaş, 4. torbadan girdiği kura çekimi sonrasında 8 kritik rakibiyle eşleşti.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 3

İşte siyah-beyazlıların son 16 yolundaki zorlu rakipleri ve detaylar...

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 4

Bayer Leverkusen

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 5

Marsilya

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 6

Celtic

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 7

Omonia

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 8

Union SG

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 9

Crystal Palace

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 10

Hapoel Beer-Sheva

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 11

Hoffenheim

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 12

Yeni format gereği her torbadan ikişer takımla eşleşen siyah-beyazlılar, lig aşamasında 4’ü iç sahada, 4’ü de deplasmanda olmak üzere toplam 8 kritik mücadeleye çıkacak.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 13

Play-off turunda Avrupa veda eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un yokluğunda Türkiye'yi organizasyonda tek başına temsil edecek olan Beşiktaş, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 14

9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off oynayarak tur arayacak.

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