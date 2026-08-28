UEFA Avrupa Ligi’nde 2026/2027 sezonu lig aşaması kuraları Monako’da çekildi.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi, Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i eleyerek adını 36 takımlı yeni lig formatına yazdıran Beşiktaş, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde rakipleriyle eşleşti.Gül Devrim Koyun
Play-off turunda Kauno Zalgiris’i eleyerek devler sahnesine adını yazdıran Beşiktaş, 4. torbadan girdiği kura çekimi sonrasında 8 kritik rakibiyle eşleşti.
İşte siyah-beyazlıların son 16 yolundaki zorlu rakipleri ve detaylar...
Bayer Leverkusen
Marsilya
Celtic
Omonia
Union SG
Crystal Palace
Hapoel Beer-Sheva
Hoffenheim
Yeni format gereği her torbadan ikişer takımla eşleşen siyah-beyazlılar, lig aşamasında 4’ü iç sahada, 4’ü de deplasmanda olmak üzere toplam 8 kritik mücadeleye çıkacak.
Play-off turunda Avrupa veda eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un yokluğunda Türkiye'yi organizasyonda tek başına temsil edecek olan Beşiktaş, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor.
9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off oynayarak tur arayacak.