Airport Haber’in özel haberine göre Türk Hava Yolları’nda (THY) uçuş emniyetini ve seyrüsefer güvenliğini doğrudan ilgilendiren zincirleme bir skandal meydana geldi.
THY’de facianın eşiğinden dönüldü: Pilotun alkollü olduğu 5 dakika kala fark edildi
THY'nin Melbourne-Singapur seferinde kaptan pilot T.T. kokpitte 0,67 promil alkollü çıkınca uçuş iptal edildi; pas uçuşunda da alkol alan pilot mağduriyete sebep oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Brüksel-İstanbul uçuşu öncesinde bir yardımcı pilotun alkollü yakalanmasının ardından, benzer bir olayın 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen Melbourne–Singapur–İstanbul uçuşunda da yaşandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, uçuş öncesi tüm yolcular uçağa kabul edildi ve kaptan pilot T.T. kokpite geçerek kalkış hazırlıklarına başladı.
Bu sırada kaptanın hareketlerinden ve durumundan şüphelenen kabin ekibi, vakit kaybetmeksizin konuyu İstanbul’daki Operasyon Kontrol Merkezi’ne (OCC) bildirdi.
Kabin ekibinin hayati müdahalesi üzerine Melbourne Havalimanı’ndaki yetkili denetim ekipleri derhal harekete geçti.
Uçağın kapılarının kapanmasına yalnızca beş dakika kala kokpite giren denetim görevlileri, uçuşa hazırlanan kaptan pilot T.T.’yi alkol testine tabi tuttu.
Yapılan ölçümde pilotun 0,67 promil alkollü olduğu resmi olarak kayıtlara geçti.
Test sonucunun ardından pilotun uçuş yapmasına izin verilmedi.
Görevli kaptanın kokpitten alınmasıyla birlikte kalkışa dakikalar kala sefer iptal edildi ve yüzlerce yolcu tahliye edilerek konaklamaları sağlanmak üzere otellere yönlendirildi.
Olayın ardından görevden çekilen kaptan pilot T.T., ertesi gün başka bir seferle Melbourne’den Singapur’a "pas yolcu" (görevli yolcu) olarak sevk edildi.
Ancak skandalın boyutu burada da bitmedi. Kaptanın, Melbourne Havalimanı’ndaki gümrüksüz satış mağazasından (duty-free) viski satın aldığı ve pas seyahati yaptığı uçuş sırasında bu viskiyi tüketmeye devam ettiği öğrenildi.
Kabin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine pilot hakkında ikinci kez rapor düzenlendi.
Yaşanan bu gelişmeler, kurum içindeki denetim süreçleri ve uçuş emniyeti kontrol mekanizmaları hakkında ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Alkollü bir kaptanın kokpite kadar nasıl geçebildiği ve tespitten sonraki pas uçuşunda alınan yetersiz önlemler tartışma konusu oldu.
Görevli olduğu uçağın iptal edilmesine sebebiyet veren ve ertesi gün pas uçuşunda da alkol tüketimini sürdüren kaptan pilot T.T.’nin iş akdinin henüz feshedilmediği öğrenilirken, başlatılan disiplin soruşturmasının detayları henüz açıklanmadı.