ABD'li banka altın fiyatlarının yükseleceği rekor seviyeyi açıkladı (28 Ağustos)

"Altın bu ortamda fırsat maliyetinden çok satın alma gücünün korunmasıyla ilgili hale geliyor. Yatırımcıların altın tutma gerekçesi; değer kaybı, satın alma gücü riski ve borçların para basılarak finanse edilmesi riskiyle bağlantılı. Altının arkasında bir alacaklı bulunmuyor, kıt bir doğal kaynaktır ve uzun bir geçmişe sahiptir."