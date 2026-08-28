ABD merkezli dev finans kuruluşu State Street'in Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, ons altının 10 bin dolara ulaşmasının bir olasılık değil zamanlama meselesi olduğunu vurguladı. Yüksek kamu borcu ve küresel portföylerdeki yüzde 2’lik değişimin altını bu seviyeye taşıyacağı belirtildi.
ABD'li banka altın fiyatlarının yükseleceği rekor seviyeyi açıkladı (28 Ağustos)
ABD merkezli dev finans kuruluşu State Street'in Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, ons altının yükseleceği seviyeyi açıkladı. Doshi, verdiği rakama ulaşmasının bir olasılık değil zaman meselesi olduğunu açıkladı.Haber Merkezi
10 BİN DOLAR SEVİYESİ KAÇINILMAZ BİR ZAMANLAMA MESELESİ
Sözcü'de yer alan habere göre ABD merkezli State Street'in Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, ons altın fiyatına ilişkin ezber bozan analizlerde bulundu. Doshi, mevcut küresel finansal ortamda ons altının 10 bin dolar seviyesine ulaşmasının bir olasılıktan ziyade tamamen bir zamanlama meselesi olduğunu ifade etti.
Altının ağustos ayında yaklaşık yüzde 15 yükselerek Ocak 1999'dan bu yana en güçlü aylık performansını sergilediğine dikkat çeken Doshi, piyasalardaki "değer kaybı ticareti" sürecinin sona ermediğini, aksine durakladıktan sonra yeniden canlandığını belirtti.
KAMU BORCU RİSKİ VE SATIN ALMA GÜCÜ VURGUSU
Tarihsel olarak yüksek tahvil getirilerinin altının fırsat maliyetini artırdığına değinen Doshi, mevcut tablonun farklı bir dinamiğe evrildiğini söyledi. Doshi, enflasyon, aşırı kamu borçlanması ve bozulan mali güvenilirliğin öne çıktığı bir ortamda altının işlevini şöyle özetledi:
"Altın bu ortamda fırsat maliyetinden çok satın alma gücünün korunmasıyla ilgili hale geliyor. Yatırımcıların altın tutma gerekçesi; değer kaybı, satın alma gücü riski ve borçların para basılarak finanse edilmesi riskiyle bağlantılı. Altının arkasında bir alacaklı bulunmuyor, kıt bir doğal kaynaktır ve uzun bir geçmişe sahiptir."
Doshi, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin kamu borcuna dair güven kaybını yansıtması ve ABD dolarındaki zayıflamayla birleşmesi durumunda, sert getiri artışlarının dahi altını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
OLASI BİR RESESYONUN VEYA FİNANSAL BASKILARI...
10 bin dolarlık hedefin doğrusal şekilde gerçekleşmeyeceğini, olası bir resesyonun veya finansal baskıların süreci etkileyebileceğini belirten Doshi, fiyatların bu seviyeye çıkması için devasa bir küresel portföy kaymasına gerek duymadıklarını açıkladı.
MEVCUT DURUM
Küresel borsa yatırım fonları (ETF) ve yatırım fonu varlıklarında altın fonlarının payı halen yüzde 1'in altında bulunuyor.
TETİKLEYİCİ ORAN
Küresel yatırımcıların portföylerindeki altın stratejik tahsis payının yüzde 3'e çıkması (mevcut payın yaklaşık üç katına yükselmesi) tek başına yeterli olacak.
PORTFÖYLERDEKİ YÜZDE 2'LİK HAREKET 10 BİN DOLARI GETİREBİLİR
Doshi, portföylerde yaşanacak sadece yüzde 2'lik bu artışın yaratacağı yatırım talebinin, ons altın fiyatını 10 bin dolar seviyesine taşımaya yeteceğini ifade etti.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.