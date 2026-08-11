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Araç sahiplerini ilgilendiren düzenlemede ekspertiz raporu detayı dikkat çekti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarında Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvuruların şartlarına ilişkin yeni bir sirküler yayımladı.

"Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Sigorta Tahkim Komisyonuna Yapılacak Başvurular Hakkında Kurum Sirküleri (2026/02)" kapsamında, kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortalarında tahkim başvurularının hangi durumlarda yapılabileceğine açıklık getirildi.

EKSPERTİZ RAPORU TAMAMLANMADIYSA TAHKİME BAŞVURU YOK

5 Ağustos 2026 tarihli ve 1862 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yayımlanan sirkülerde, özellikle ekspertiz süreci henüz tamamlanmamış maddi hasarlara ilişkin başvurularla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Buna göre sigorta şirketinin mevzuatta öngörülen süre içerisinde eksper atamasını yapması ve eksper raporunun sigortacıdan kaynaklanmayan nedenlerle henüz tamamlanmadığının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden belgelenmesi halinde, ortada uyuşmazlık bulunduğu kabul edilmeyecek.

Bu durumda eksper raporunun henüz tamamlanmamış olması, tek başına Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru şartlarının oluştuğu anlamına gelmeyecek.

TAHKİME BAŞVURMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Sirkülerde, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilmesi için mevcut yasal şartlar da hatırlatıldı.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesi kapsamında sigortalının veya zarar gören kişinin öncelikle ilgili sigorta kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Başvurunun ardından talebin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlandığının belgelenmesi ya da sigorta şirketinin başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde yazılı cevap vermemesi halinde tahkim yoluna başvurulabiliyor.

TRAFİK KAZALARINDA 15 GÜNLÜK KURAL GEÇERLİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 97'nci maddesinde de zarar gören kişinin dava veya tahkim yoluna başvurmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Sigorta kuruluşunun başvuruyu en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamaması halinde dava ya da tahkim yoluna başvurulabiliyor.

EKSPERTİZ SÜRECİNE ÖZEL UYGULAMA GETİRİLDİ

SEDDK'nın yeni sirkülerinde, özellikle ekspertiz sürecinin tamamlanmadığı durumlarda tahkim başvurularının değerlendirilmesine yönelik uygulamaya açıklık getirildi.

Sigorta kuruluşunun zamanında eksper ataması yaptığı ve raporun sigorta şirketinden kaynaklanmayan nedenlerle tamamlanamadığı SBM kayıtları üzerinden belgelenebiliyorsa, bu durum sigorta şirketinin talebi reddettiği veya karşılamadığı anlamına gelmeyecek.

Dolayısıyla yalnızca eksper raporunun henüz hazır olmaması nedeniyle tahkim başvurusunda bulunulması mümkün olmayacak.

BAŞVURULAR ÖN İNCELEMEDEN GEÇİRİLECEK

Sirkülerde ayrıca, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'in 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre raportör tarafından yapılan ön incelemede hangi hususların değerlendirileceği de hatırlatıldı.

Bu incelemede sigorta kuruluşuna gerekli başvurunun yapılıp yapılmadığı, talebin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmadığı ve sigorta kuruluşunun 15 iş günü içinde cevap verip vermediği kontrol edilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahiplerinin tahkim başvurusunda bulunmadan önce sigorta şirketine yaptıkları başvurunun sonucunu ve özellikle ekspertiz sürecinin hangi aşamada olduğunu dikkate almaları gerekecek.