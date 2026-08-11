Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi

En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi

Türkiye otomobil pazarında sıfır C-SUV modellerinin Ağustos 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. En uygun C-SUV modeli 1 milyon 850 bin 500 TL'den satılırken, 2 milyon TL limitinin altında kalan üç araç seçeneği otomobil sevenlerin dikkatini çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 1

Yüksek görüş açısı, ferah kabin yapısı ve pratik kullanım imkânı sunması sebebiyle Türkiye'deki sürücülerin öncelikli tercihleri arasında yer alan C-SUV ile Crossover segmentindeki rekabet tüm hızıyla sürüyor.

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 2

Yükselen sıfır araç maliyetlerine paralel olarak bütçe dostu SUV alternatifleri azalırken, elektrikli ve hibrit motorlu araçların da dâhil olduğu ağustos ayı güncel satış rakamları netleşti.

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 3

Açıklanan son verilere göre Türkiye'de 2 milyon TL barajının altında satın alınabilecek yalnızca üç ayrı model yer alıyor.

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 4

Fiat Egea Cross, 1 milyon 850 bin 500 TL'lik başlangıç etiketiyle listenin en erişilebilir seçeneği konumunu korurken; onu sırasıyla Renault Duster ile yerli üretim elektrikli Togg T10X V1 izliyor.

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 5

Güncel listenin tamamı ise şu şekilde:

Fiat Egea Cross 1.850.500 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 6

Renault Duster 1.865.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 7

Togg T10X V1 1.909.048 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 8

Kia Sportage 2.099.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 9

Chery Tiggo 7 2.175.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 10

Renault Boreal 2.194.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 11

Kia Niro EV 2.199.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 12

Nissan Qashqai 2.249.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 13

KGM Korando 2.250.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 14

Toyota C-HR 2.250.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 15

Omoda 5 Ultima 2.275.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 16

MG ZS 2.290.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 17

Peugeot 408 2.330.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 18

Hyundai Tucson 2.386.974 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 19

Honda HR-V 2.389.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 20

Jaecoo 7 2.390.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 21

Citroen e-C5 Aircross 2.430.000 TL

21 25
En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 22

Tesla Model Y 2.474.985 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 23

Skoda Elroq 2.481.600 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 24

Hyundai Ioniq 5 2.484.000 TL

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En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi - Resim: 25

Opel Grandland Elektrik 2.485.000 TL

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