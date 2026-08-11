Yüksek görüş açısı, ferah kabin yapısı ve pratik kullanım imkânı sunması sebebiyle Türkiye'deki sürücülerin öncelikli tercihleri arasında yer alan C-SUV ile Crossover segmentindeki rekabet tüm hızıyla sürüyor.
En ucuzu 1.850.000 TL’den başlıyor: Uygun fiyatlı C-SUV listesi
Türkiye otomobil pazarında sıfır C-SUV modellerinin Ağustos 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. En uygun C-SUV modeli 1 milyon 850 bin 500 TL'den satılırken, 2 milyon TL limitinin altında kalan üç araç seçeneği otomobil sevenlerin dikkatini çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Yükselen sıfır araç maliyetlerine paralel olarak bütçe dostu SUV alternatifleri azalırken, elektrikli ve hibrit motorlu araçların da dâhil olduğu ağustos ayı güncel satış rakamları netleşti.
Açıklanan son verilere göre Türkiye'de 2 milyon TL barajının altında satın alınabilecek yalnızca üç ayrı model yer alıyor.
Fiat Egea Cross, 1 milyon 850 bin 500 TL'lik başlangıç etiketiyle listenin en erişilebilir seçeneği konumunu korurken; onu sırasıyla Renault Duster ile yerli üretim elektrikli Togg T10X V1 izliyor.
Güncel listenin tamamı ise şu şekilde:
Fiat Egea Cross 1.850.500 TL
Renault Duster 1.865.000 TL
Togg T10X V1 1.909.048 TL
Kia Sportage 2.099.000 TL
Chery Tiggo 7 2.175.000 TL
Renault Boreal 2.194.000 TL
Kia Niro EV 2.199.000 TL
Nissan Qashqai 2.249.000 TL
KGM Korando 2.250.000 TL
Toyota C-HR 2.250.000 TL
Omoda 5 Ultima 2.275.000 TL
MG ZS 2.290.000 TL
Peugeot 408 2.330.000 TL
Hyundai Tucson 2.386.974 TL
Honda HR-V 2.389.000 TL
Jaecoo 7 2.390.000 TL
Citroen e-C5 Aircross 2.430.000 TL
Tesla Model Y 2.474.985 TL
Skoda Elroq 2.481.600 TL
Hyundai Ioniq 5 2.484.000 TL
Opel Grandland Elektrik 2.485.000 TL