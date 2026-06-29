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Kaynak: AA

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, eylem planı çerçevesinde eksper hesaplamalarının standart hale getirildiği, eksper atamalarında akıllı sisteme geçildiği ve değer kaybı tazminatlarının hak sahiplerine ek başvuru gerekmeksizin maddi hasarla birlikte otomatik olarak hesaplanarak ödenmesine yönelik üç önemli düzenlemenin devreye alındığı hatırlatıldı.

YASA DIŞI HASAR ARACILIĞINA KARŞI YENİ ADIM

Eylem planının dördüncü aşamasında ise kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı yapan ve vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik yeni bir genelgenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, “Söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme ile birlikte, kaza sonrası süreçlerde vatandaş ile sigorta şirketi arasına giren aracı yapıların etkisinin azaltılması ve tazminat işlemlerinin daha şeffaf şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

ORTAK HASAR İHBAR MERKEZİ GELİYOR

SEDDK açıklamasında ayrıca eylem planının beşinci aşamasına da dikkat çekildi. Buna göre, vatandaşların kaza ihbarlarını tek bir merkez üzerinden hızlı ve kolay şekilde iletebilmesi için tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) yakın zamanda devreye alınacak.

Kurum, sigorta hasar ve tazminat süreçlerini sadeleştirerek işlem yükünü azaltmayı ve işlem hızını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

SEDDK, önümüzdeki dönemde de sigorta sisteminde vatandaş lehine düzenlemelerin devam edeceğini belirtti.