Maddi hasarlı trafik kazalarında bazı sigorta şirketlerinin taraflardan WhatsApp üzerinden konum paylaşımı talep etmesi tartışma konusu oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), bu uygulamanın mevzuatta zorunlu olmadığını açıkladı.

Otomobil pazarında taşlar yerinden oynadı: Tesla’dan Avrupa’da dev atakOtomobil pazarında taşlar yerinden oynadı: Tesla’dan Avrupa’da dev atakDünya

“ZORUNLU DEĞİL, REDDEDİLME GEREKÇESİ OLAMAZ”

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, konum paylaşımının hasar inceleme sürecinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini ancak yasal bir zorunluluk olmadığını belirtti.

Yaşar, “Konum paylaşılması zorunlu değildir ve paylaşılmaması tek başına hasar dosyasının reddedilmesine gerekçe oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

Türk Fiba Grubu bir şirketini Ruslara sattıTürk Fiba Grubu bir şirketini Ruslara sattıEkonomi

ŞİRKETLER EK BELGE İSTEYEBİLİR

Sigorta şirketlerinin dosyanın durumuna göre ek bilgi ve belge talep edebileceğini belirten Yaşar, konum yerine tutanak, fotoğraflar ve diğer belgelerle de değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

Konum paylaşımının, kazanın yeri ve oluş şeklinin doğrulanması için kullanılan alternatif bir yöntem olduğu vurgulandı.

HAKL

Araç alacaklar dikkat: ÖTV'de 100 bin liralık yeni dönem başladıAraç alacaklar dikkat: ÖTV'de 100 bin liralık yeni dönem başladıGündem

ARINIZI BİLMENİZ ÖNEMLİ

TSB, sigortalıların yalnızca yükümlülüklerini değil, haklarını da bilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hasar sürecinin uzaması ya da talebin reddedilmesi durumunda vatandaşların sigorta şirketlerinden yazılı ve gerekçeli açıklama isteyebileceği belirtildi.

Araç alacaklar dikkat: ÖTV'de 100 bin liralık yeni dönem başladıAraç alacaklar dikkat: ÖTV'de 100 bin liralık yeni dönem başladıGündem

Hasar sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Kaza sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi için:

Kaza tespit tutanağının doğru şekilde tutulması

Olay yeri ve araç fotoğraflarının çekilmesi
Gerekli bilgi ve belgelerin saklanması
Hasarın gecikmeden sigorta şirketine bildirilmesi
gerektiği hatırlatıldı.

Sigorta sektöründe dijitalleşme ve otomasyon artarken, karar süreçlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiği de vurgulandı.