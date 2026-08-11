Yeniçağ Gazetesi
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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026)

Yaz mevsiminin kavurucu etkisini hissettirmesiyle beraber su rezervleri yeniden kamuoyunun odak noktası haline geldi. Yetkili kurumlar İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından kamuoyuna aktarılan en son istatistikler, baraj rezervlerinde bir önceki sürece nazaran gerilemeye başladı.

Kaynak: Diğer
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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 1

İSKİ'nin 11 Ağustos 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında düşüş kaydedildi. Kentin su rezervlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılırken, artan sıcaklıklarla birlikte barajlardaki son durum vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 2

Megakentteki baraj seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, güncel veriler İSKİ tarafından açıklandı.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 3

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 50,98’e düştü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle izleniyor.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 4

Barajların güncel doluluk oranları:
Ömerli: %72,29
Darlık: %68,66
Elmalı: %81,86
Terkos: %42,94
Alibeyköy: %49,73
Büyükçekmece: %36,06
Sazlıdere: %29,17
Istrancalar: %33,86
Kazandere: %24,12
Pabuçdere: %18,33

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 5

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 11 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 43,34 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 36,75 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 6

Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %62,23
Çamlıdere: %39,08
Çubuk 2 Barajı: %58,22
Eğrekkaya: %72,28
Kargalı: %46,31
Kavşakkaya: %56,97
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %38,24
Peçenek: %29,44
Türkşerefli:%10,14

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 7

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İZSU’nun 12 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 57,04 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026) - Resim: 8

Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %49,32
Balçova Barajı: %68,34
Ürkmez Barajı: %79,61
Gördes Barajı: %34,22
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %55,74

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