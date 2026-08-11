Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (11 Ağustos 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 11 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 43,34 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 36,75 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.