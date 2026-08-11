Yeniçağ Gazetesi
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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme

TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa, PKK/KCK'nın silah bırakması sonrası uygulanacak soruşturma, kovuşturma ve cezaların ertelenmesine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor. İşte detaylar...

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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme - Resim: 1

'Çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'', bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 468 milletvekilinin kabul oyu verdiği ve 367 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen sürece ilişkin yasal çerçeve de belirlenmiş oldu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni süreç kapsamında Meclis gündemine getirilen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak anılan ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'', Genel Kurul'daki oylamanın ardından kabul edildi. Oylamaya 562 milletvekili katılırken, teklif 468 oyla kabul edildi. 88 milletvekili ret oyu verirken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

AKP, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazı bağımsız milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, toplam 12 maddeden meydana geliyor.

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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme - Resim: 2

Kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanarak kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim tarihine kadar çalışmalarına ara verdi.

İşte Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kapsamı ve maddeleri:

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” 12 maddeden oluşuyor. Teklifte, PKK/KCK terör örgütünün ve örgütle bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığını sona erdirdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespit edilmesi ve bu tespitin teyit edilmesine yönelik süreç düzenleniyor.

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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme - Resim: 3

Tespit ve Teyit Makamı:

Örgütün kontrolündeki tüm yapılanmalar ve unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirmesi ve silahsızlanması, güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Söz konusu tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.

Kapsamı:

Düzenleme; PKK/KCK terör örgütünü kurmak veya yönetmek, örgüte üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek ve örgütün propagandasını yapmak suçlarının yanı sıra örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve örgüt lehine işlenen, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor.

Kapsam Dışı:

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 01.06.2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar düzenlemenin kapsamı dışında bırakılıyor.

Soruşturma ve Kovuşturma:

Kanun kapsamına giren kişiler hakkındaki değerlendirmeler, mevcut soruşturma ve kovuşturmaların yürütüldüğü merciler tarafından yapılacak. Bununla birlikte, kanundan yararlanmak isteyenlerin bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara başvurabilmesine imkan sağlanıyor.

Soruşturma ve Kovuşturmaların Ertelenmesi:

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl,

15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek.

Verilen kararlara karşı iki hafta içerisinde başvuru ve itiraz yolu açık olacak.

Erteleme kararı verilecek suçlar bakımından tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli koşulların ortadan kalkması halinde söz konusu tedbirler kaldırılacak.

Kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar yönünden bozma kararı verilerek dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve bu mahkeme tarafından erteleme kararı verilmesi öngörülüyor. Belirlenen sürenin yeni bir suç işlenmeden geçirilmesi durumunda ise kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya davanın düşmesi kararı verilecek.

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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme - Resim: 4

Cezaların Ertelenmesi:

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına hükmedilenlerin cezalarının infazı 5 yıl,

Toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde ise infaz, 10 yıl süreyle ve itiraz yolu açık olmak üzere infaz hâkiminin kararıyla ertelenecek.

Erteleme süresinin herhangi bir suç işlenmeden tamamlanması halinde verilen ceza infaz edilmiş kabul edilecek.

Zamanaşımı:

Erteleme dönemlerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek.

Hak Yoksunlukları:

Erteleme kararları Kurul tarafından belirli dönemlerde incelenecek. Kurulun gerekli görmesi halinde, soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyet nedeniyle ortaya çıkan hak yoksunluklarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması için sulh ceza hâkimliği, mahkeme veya infaz hâkimliğinden talepte bulunulabilecek.

5 yıl süreyle verilen erteleme kararlarında, karar tarihinden itibaren 2 yılın; 10 yıl süreyle verilen erteleme kararlarında ise 3 yılın geçmiş olması gerekecek.

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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme - Resim: 5

Takip, Koordinasyon ve Uygulama:

Kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulacak Kurul tarafından yürütülecek. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.

Kurulun koordinasyon hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde 17 üyeden oluşan İzleme Komisyonu kurulacak ve kanun kapsamındaki faaliyetler bu komisyon tarafından takip edilecek.

Teslim ve Silahsızlanma:

Örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer tüm malzemelerin kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

Bu işlemlere ilişkin genelge, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortak şekilde hazırlanacak.

Başvuru Süresi:

Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içerisinde, kanundan yararlanmak isteyenlerin yazılı başvuruda bulunması gerekecek.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir.

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Bu Kanun hükümleri, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları kapsıyor.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

Örgüt: PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını,

Kurul: Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca oluşturulacak Kurulu, ifade eder.

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Soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi

MADDE 3- (1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç olmak üzere, 1 inci madde kapsamına giren ve üst sınırı onbeş yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar beş yıl, onbeş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar on yıl süreyle ertelenir. Erteleme süresi içinde dava zamanaşımı işlemez. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatına yarayan deliller, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilir. Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilir ve Hazineye irat kaydedilir. Karar, kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlara tebliğ edilir. Kararda başvuru ve itiraz hakkı ile süresi ve mercii gösterilir.

Birinci fıkra uyarınca Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlar iki hafta içinde sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Birinci fıkra uyarınca kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen kararlara karşı da iki hafta içinde itiraz edilebilir.

Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olup da 1 inci madde kapsamına giren suçlardan dolayı bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yapılması, Kurulun iznine bağlıdır.

Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar

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MADDE 4- (1) 3 üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu evredeki yetkili hakim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir ve koşullarının bulunması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilir.

(2) 3 üncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istinaf veya temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilir.

Erteleme kararlarının kaydedilmesi ve yeniden suç işlenmesi

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MADDE 5- (1) 3 üncü madde uyarınca verilen erteleme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen amaç için kullanılabilir.

(2) Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam olunur. Mahkumiyet halinde verilen cezanın infazı, 6 ncı madde uyarınca ertelenmez ve mahkumiyet hükümlerinin tüm sonuçları doğar. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilir.

Mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi

MADDE 6- (1) Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1/6/2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç olmak üzere, 1 inci madde kapsamına giren suçlardan;

Toplam onbeş yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı beş yıl süreyle,

Toplam onbeş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı on yıl süreyle, infaz hakiminin kararıyla ertelenir. Bu fıkranın uygulanması, müsadere kararlarının yerine getirilmesini engellemez. Erteleme süresi içinde ceza zamanaşımı işlemez.

Birinci fıkra uyarınca infaz hakimi tarafından verilen erteleme kararlarına karşı itiraz edilebilir.

Birinci fıkra uyarınca verilen erteleme kararları, 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre oluşturulan sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, dördüncü fıkrada belirtilen amaç için kullanılabilir.

Erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde, infaz hakimi tarafından erteleme kararı kaldırılarak cezanın infazının devamına karar verilir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılır. Erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılır.

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Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme - Resim: 10

Takip, koordinasyon ve uygulama

MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi; Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli istihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil Kurul tarafından yapılır. İhtiyaç halinde Kurul tarafından; alt komisyonlar oluşturulabilir, bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli görülen kişiler Kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilir.

Kurul tarafından, sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapılabilir.

1 inci maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben bu Kanunun amacı ve kapsamı doğrultusunda; örgütün tamamen tasfiyesi ve bu duruma ilişkin gözlem raporları uyarınca dönemsel olarak Kurul tarafından değerlendirme yapılabilir. Kurulun gerekli görmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeler konusunda talepte bulunulabilir.

Bu Kanun uyarınca verilen erteleme kararları, 1 inci maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben dönemsel olarak Kurul tarafından değerlendirilir ve gerekli görülmesi halinde;

Soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması, sulh ceza hakimliğinden veya mahkemesinden,

Mahkumiyet hükümleri nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması, infaz hakimliğinden,

Kurul tarafından talep edilir. Talep hakkında ilgili mercii tarafından karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. Bu fıkranın (b) bendi uyarınca talepte bulunulabilmesi için beş yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren iki yıl, on yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise üç yıl geçmiş olması gerekir.

Kurul, çalışmaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini düzenli olarak bilgilendirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu oluşturulur. Komisyon, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izler ve tavsiyelerde bulunabilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yerine getirilir.

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MADDE 8- (1) Bu Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınır.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümleri, 1 inci maddede belirtilen Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben altı ay içinde bu Kanun hükümlerinden yararlanmak istediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere uygulanır.

Görev ve sorumluluk

MADDE 10- (1) Bu Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.

(2) Bu Kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya ceza, sorumluluğu doğmaz.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, Kanunun hazırlanma amacı ve kapsamı belirlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasıyla, Kanunun amacının, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin olduğu kabul edilmektedir.

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TBMM'deki sandalye dağılımına göre AKP'nin 277, Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 45, İyi Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nin 20, HÜDA PAR'ın 4, Yeniden Refah Partisi'nin 4 ve TİP'in 3 sandalyesi bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve EMEP'in 2'şer, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin ise 1'er sandalyesi bulunuyor. Meclis'te ayrıca 10 bağımsız milletvekili yer alıyor.

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