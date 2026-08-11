Çerçeve Yasa'nın detayları belli oldu: İşte 12 maddelik düzenleme

'Çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'', bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 468 milletvekilinin kabul oyu verdiği ve 367 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen sürece ilişkin yasal çerçeve de belirlenmiş oldu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni süreç kapsamında Meclis gündemine getirilen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak anılan ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'', Genel Kurul'daki oylamanın ardından kabul edildi. Oylamaya 562 milletvekili katılırken, teklif 468 oyla kabul edildi. 88 milletvekili ret oyu verirken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

AKP, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazı bağımsız milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, toplam 12 maddeden meydana geliyor.