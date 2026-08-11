Gece yarısı itibarıyla geçerli olması hesaplanan zam oranlarında toplam ihtiyacın yüzde 25'lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle karşılanacak.
Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında dev bir zam dalgası gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzine uygulanan son artışın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat artışı bekleniyor.Kaynak: ANKA
Vergi ayarlamasının ardından doğrudan depo doldurma maliyetlerine ve pompa fiyatlarına yansıyacak net zam tutarları şu şekilde belirlendi:
Benzin: 1,50 TL Net Zam (Hesaplanan Brüt Zam: 2,00 TL)
Motorin: 5,13 TL Net Zam (Hesaplanan Brüt Zam: 6,85 TL)
100 TL Eşiği Erkene mi Çekiliyor?
Termopet Yönetim Kurulu Başkanı Direkci, daha önce yaptığı değerlendirmede motorin ve benzin litre fiyatının 2027 yılının ikinci yarısında 100 TL eşiğini aşabileceğini ifade etmişti.
Ancak motorine yapılacak 5,13 TL’lik rekor artışla birlikte litre fiyatının 90 TL sınırına dayanması,
bu psikolojik eşiğin tahmin edilenden çok daha kısa sürede görülebileceği sinyalini verdi.
Zam Sonrası İl İl Tahmini Litre Satış Fiyatları
Gelecek zamların pompaya yansımasının ardından 3 büyükşehirde oluşacak güncel litre satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul (Avrupa)
Benzin: 71,42
Motorin: 85,20
LPG: 33,79
İstanbul (Anadolu)
BENZİN: 71,27
MOTORİN: 85,06
LPG: 33,19
Ankara
Benzin: 72,39
Motorin: 86,32
LPG: 33,89
İzmir
Benzin: 72,67
Motorin: 86,59
LPG: 33,79