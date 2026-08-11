Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak

Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında dev bir zam dalgası gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzine uygulanan son artışın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat artışı bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 1

Gece yarısı itibarıyla geçerli olması hesaplanan zam oranlarında toplam ihtiyacın yüzde 25'lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle karşılanacak.

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 2

Vergi ayarlamasının ardından doğrudan depo doldurma maliyetlerine ve pompa fiyatlarına yansıyacak net zam tutarları şu şekilde belirlendi:

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 3

Benzin: 1,50 TL Net Zam (Hesaplanan Brüt Zam: 2,00 TL)

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 4

Motorin: 5,13 TL Net Zam (Hesaplanan Brüt Zam: 6,85 TL)

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 5

100 TL Eşiği Erkene mi Çekiliyor?

Termopet Yönetim Kurulu Başkanı Direkci, daha önce yaptığı değerlendirmede motorin ve benzin litre fiyatının 2027 yılının ikinci yarısında 100 TL eşiğini aşabileceğini ifade etmişti.

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 6

Ancak motorine yapılacak 5,13 TL’lik rekor artışla birlikte litre fiyatının 90 TL sınırına dayanması,

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 7

bu psikolojik eşiğin tahmin edilenden çok daha kısa sürede görülebileceği sinyalini verdi.

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 8

Zam Sonrası İl İl Tahmini Litre Satış Fiyatları

Gelecek zamların pompaya yansımasının ardından 3 büyükşehirde oluşacak güncel litre satış fiyatları şu şekildedir:

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 9

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 71,42
Motorin: 85,20
LPG: 33,79

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 10

İstanbul (Anadolu)
BENZİN: 71,27
MOTORİN: 85,06
LPG: 33,19

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 11

Ankara
Benzin: 72,39
Motorin: 86,32
LPG: 33,89

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Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak - Resim: 12

İzmir
Benzin: 72,67
Motorin: 86,59
LPG: 33,79

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