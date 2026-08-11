Akaryakıta dev zam: Tüm zamanların rekoru kırılacak: Gece yarısı yansıyacak

100 TL Eşiği Erkene mi Çekiliyor?

Termopet Yönetim Kurulu Başkanı Direkci, daha önce yaptığı değerlendirmede motorin ve benzin litre fiyatının 2027 yılının ikinci yarısında 100 TL eşiğini aşabileceğini ifade etmişti.