Şebnem Arda Boğa’nın YouTube yayınına katılan Avukat Ali Erdem Gündoğan, milyonlarca memur emeklisinin merakla beklediği 25 bin TL’lik seyyanen zam davasında yaşanan sıcak gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.
Milyonlarca emeklinin maaşı artacak: Uzman isim 'sona geliyoruz' dedi
Anayasa Mahkesi’nin memur emeklilerinin seyyanen zam dosyasında usul aşamasını tamamlayıp birleştirme kararı almasıyla süreç hızlandı. Avukat Ali Erdem Gündoğan, olumlu karar çıkması halinde maaşlara 25 bin TL ekleneceğini ve geriye dönük 1 milyon TL alacak doğacağını açıklayarak tarihi günü duyurduCemile Kurel
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) adli tatilde dosyayı ele aldığını belirten Gündoğan, hukuki süreçte usul aşamasının tamamlandığını ve doğrudan esas hakkında karar verme noktasına gelindiğini açıkladı.
AYM Adli Tatilde Ele Aldı: İki Dosya Birleştirildi
Memur ve memur emeklisinin yasal mevzuat olarak aynı kurallara tabi olduğunu, ancak Temmuz 2023'te yapılan düzenlemeyle emeklilerin kapsam dışında bırakıldığını vurgulayan Avukat Ali Erdem Gündoğan, yargı sürecindeki son durumu şu sözlerle özetledi:
"Seyyanen zamla ilgili Anayasa Mahkemesi adli tatilde dosyayı ele aldı. İki başvurumuz vardı. Ankara 9. İdare Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi AYM’ye başvuru yapmayınca biz doğrudan başvurularımızı yaptık.
6 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi ikinci başvuruyu birinci dosyayla birleştirdi ve birinci dosyayı pilot dosya olarak belirledi.
Şu anda tek bir başvuru dosyası oluşturuldu ve çok yakında buradan bir karar çıkacağını bekliyoruz."
Gecikmiş Bir Hak: 25 Bin TL Maaşlara Eklenecek"
Dosyada usul ve prosedür aşamasının tamamen bittiğini, geriye yalnızca AYM’nin nihai kararı verdiğini bildiren Gündoğan, olumlu karar çıkması halinde yaşanacak süreci şöyle aktardı:
Maaşlara Doğrudan Yansıma: Kanunen hak edilen 25.000 TL’lik seyyanen zam doğrudan memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek.
Geriye Dönük Birikmiş Meblağ:
2023 Temmuz ayından bu yana ödenmeyen tutarlardan dolayı geriye dönük yaklaşık 1 milyon TL'lik faizsiz alacak hakkı doğacak.
Mülkiyet Hakkı Vurgusu:
Anayasa Mahkemesi’nin emekli maaşını "kutsal bir mülkiyet hakkı" olarak değerlendirdiğini belirten Gündoğan, kararın bu çerçevede ele alındığını ifade etti.
"Hakkı yapmalarına gerek yok, hakkını verecek sadece. Mülkiyet hakkı kutsaldır.
Yasal hakkı olan 25.000 TL emekli maaşına eklenecek ve geriye doğru birikmiş neredeyse 1 milyon faizsiz parası var, bunun da verilmesi gerekiyor."
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerini Nasıl Etkileyecek?
Seyyanen zam davasının doğrudan memur emeklilerini kapsadığını ancak dolaylı olarak tüm emeklileri etkileyeceğini söyleyen Ali Erdem Gündoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de idare mahkemesinde devam eden TÜİK davasına işaret etti:
"En düşük memur emekli maaşı 28-30 bin TL civarında. 25 bin TL eklendiğinde 55 bin TL olacak. Memur emeklisi 55 bin TL alırken SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 23 bin TL alması hak değil. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur’da da bir iyileştirme yapılmak zorunda kalınacaktır.
Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’lular adına açtığımız TÜİK’in eksik veri davası 3,5 aydır hakimde, Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz.
O dava da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını doğrudan artıracak."