Milyonlarca emeklinin maaşı artacak: Uzman isim 'sona geliyoruz' dedi

"En düşük memur emekli maaşı 28-30 bin TL civarında. 25 bin TL eklendiğinde 55 bin TL olacak. Memur emeklisi 55 bin TL alırken SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 23 bin TL alması hak değil. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur’da da bir iyileştirme yapılmak zorunda kalınacaktır.