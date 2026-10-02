Kaynak: AA

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Papara Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreter Sami Karaman ile Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz'un hazır bulunduğu belirtildi.

Karaman, geçen sezon başlayan ortaklığın iki yıl daha devam edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trabzonspor'un gelişiminde sportif hedeflerin yanı sıra iş dünyasıyla oluşturulan kalıcı ortaklıkların da önemli bir yeri bulunuyor. Sürat Kargo'nun sektörel tecrübesi, yaygın ağı ve güçlü operasyon yapısı, kulübümüzün kargo ihtiyaçlarına değerli destek sunuyor." şeklinde konuştu.

Oğuz da şirket olarak Trabzonspor'un kargo operasyonlarına deneyim ve güçlü altyapılarıyla katkı vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Sporun sahadaki temposunun arkasında ciddi bir hazırlık ve koordinasyon süreci var. Biz bu ortaklığı, Sürat Kargo'nun birikimini sporun enerjisiyle bir araya getiren anlamlı bir çalışma olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a sponsor olmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Oğuz, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bordo-mavili taraftarların kulüp ürünlerine ulaşmasını sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

İmza töreninin ardından Karaman, Oğuz'a Trabzonspor formasıyla birlikte plaket takdim etti.