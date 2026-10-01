Trabzonspor kardeş takımı Drogheda United'ı ağırladığı maçta tek gol çıktı

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçında karşı karşıya geldi. 13 yıl önce oynanması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen karşılaşmanın ardından iki kardeş kulüp bu kez Trabzon'da buluştu.