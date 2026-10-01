Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçında karşı karşıya geldi. 13 yıl önce oynanması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen karşılaşmanın ardından iki kardeş kulüp bu kez Trabzon'da buluştu.
Trabzonspor kardeş takımı Drogheda United'ı ağırladığı maçta tek gol çıktı
Trabzonspor, milli arada kardeş kulübü Drogheda United ile oynadığı dostluk maçından 1-0 mağlup ayrıldı. İrlanda temsilcisine galibiyeti 86. dakikada Edwin Agbaje getirdi. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın ardından konuk takımı alkışladı.Kaynak: AA
Hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadeleyi Drogheda United, Edwin Agbaje'nin 86. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
TRABZONSPOR 16 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMADI
Bordo-mavili ekip, karşılaşmaya Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkaçar, Murat Mert Lakot, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Mendy, Ahmet Güren, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Onuachu ilk 11'iyle başladı.
Trabzonspor'da milli takımlara giden 12 futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi forma giymedi. Tedavileri tamamlanan ancak henüz maç kondisyonu kazanmayan Folcarelli ve Batagov da kadroda yer almadı.
GALİBİYET GOLÜ 86. DAKİKADA GELDİ
İki takım arasındaki dostluk karşılaşmasında uzun süre gol sesi çıkmadı. Drogheda United, 86. dakikada Edwin Agbaje'nin kaydettiği golle öne geçti.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince İrlanda temsilcisi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Trabzonsporlu taraftarlar, golün ardından konuk takımı alkışladı.
13 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN BULUŞMA
Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeşlik ilişkisi 2010 yılında resmiyet kazanmıştı. İki kulübün 21 Mart 2013'te İrlanda'nın başkenti Dublin'de karşılaşması planlanmış ancak yoğun yağış nedeniyle sahanın elverişsiz hale gelmesi üzerine mücadele iptal edilmişti.
Aynı bordo-mavi renkleri taşıyan iki kulübün kardeşliğinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'de Büyük Kıtlık döneminde İrlanda halkına yaptığı yardımın hatırası da önemli bir yer tutuyor.
MAÇ SONUNDA KARDEŞLİK GÖRÜNTÜLERİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri de karşılaşmayı tribünden takip etti.
Maçın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Drogheda United oyuncuları daha sonra tribünleri dolaşarak bordo-mavili taraftarları selamladı.