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Kaynak: AA

Bordo-mavili takım, Süper Lig ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk 5 resmi müsabakada yalnızca bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte bir beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, üç mücadelede ise rakiplerine boyun eğdi.

Sezona Kasımpaşa deplasmanında başlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligin ikinci haftasında sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 yenildi.

Avrupa arenasında da istediği sonucu elde edemeyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile karşılaştı. Macaristan temsilcisine evindeki ilk maçta 1-0 kaybeden Karadeniz ekibi, rövanşta ise 4-0’lık ağır yenilgiyle turnuvaya veda etti.

Trabzonspor, geride kalan 5 resmi karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kendi kalesinde toplam 9 gol gördü.

Bordo-mavililer, bu sezon henüz 5 resmi maç geride kalmasına rağmen üç mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun tamamında oynadığı 43 resmi karşılaşmada ise toplam 7 kez sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

GEÇEN SEZONKİ BAŞARILI BAŞLANGICI TEKRARLAYAMADI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ligin ilk 3 haftasındaki başarılı başlangıcı tekrarlayamadı.

Geçen sezon ligin ilk 3 haftasında galip gelerek 9 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 4 puan toplayabildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından geçen sezon averajla 3. haftayı 3. sırada kapatan bordo-mavililer, bu sezon ilk 3 hafta sonunda 11. sırada kendine yer buldu.

DEPLASMAN BAŞARISININ UZAĞINDA BAŞLADI

Geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazanamadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 17 deplasmanda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak en başarılı takım olurken bu sezon 2 dış saha maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 1 puan hanesine yazdırabildi.