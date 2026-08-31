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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle puansız kaldı.

SALAH PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 11. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Amedspor, ilk yarının uzatma bölümünde penaltı kazandı. Onana, Diagne'nin vuruşunu kurtardı ancak dönen topu Sor tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

90. DAKİKADA SOĞUK DUŞ

İkinci yarıda Trabzonspor baskılı oynamasına rağmen istediği pozisyonları yakalayamadı.

Karşılaşmanın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken bordo-mavililer 90. dakikada büyük bir şok yaşadı. Duran top organizasyonunda Mehmet Yeşil'in asistini değerlendiren Gift Orban, Amedspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan kısa bölümde beraberliği sağlayamayan Trabzonspor, Diyarbakır deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

AMEDSPOR 2-1 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Amedspor-Trabzonspor maçı başladı.

SOR'UN ŞUTUNDA ONANA HATA YAPAMADI

3' Maçın ilk tehlikeli atağı Amedspor'dan geldi. Sor'un sol çaprazdan çektiği sert şutta Onana gole izin vermedi.

TRABZONSPOR SALAH'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

11' Mohamed Salah kontradan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net vuruşla topu ağlara gönderdi.

SAVIOLO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

33' Trabzonspor'da Noah Saviolo sakatlık yaşayarak kenara geldi. Aral Şimşir Portekizli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu.

DIAGNE NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

42' Amedspor maçın en net gol şansını kaçırdı. Ceza sahası içerisine yerden gönderilen pasta Diagne'nin dokunuşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

DIAGNE PENALTIYI KAÇIRDI, SOR TAMAMLADI

45+1' Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Dia Saba içeri çevirdi. Melih Kabasakal'a çarpan top sonrası Atilla Karaoğlan elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne Onana'yı geçemedi. Ancak seken topta Sor pozisyonu tamamladı ve skoru eşitledi.

İLK YARI SONUCU: AMEDSPOR 1-1 TRABZONSPOR

MUCI LAFONT'U GEÇEMEDİ

58' Muçi'nin peş peşe çektiği iki sert şutta Lafont kritik kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

DIA SABA ŞANSINI DENEDİ

73' Dia Saba'nın çaprazdan etkili şutunda top az farkla dışarı gitti.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN POZİSYON BULDU

76' Salah'ın duran toptan ceza sahasına yaptığı ortada Ozan Tufan kafayı vurdu. Top Lafont'ta kaldı.

GIFT ORBAN AMEDSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

90' Amedspor duran top organizasyonundan yarattığı pozisyonda Mehmet Yeşil'in asisinde Gift Orban ile golü buldu.