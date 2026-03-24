Bordo-mavili ekip, ligde geride kalan 27 hafta sonunda rakip fileleri 53 kez sarsarak son 6 sezonun en golcü performansına ulaştı.

Karadeniz temsilcisi, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda aynı haftalar itibarıyla 51 gol bulurken, bu sezon söz konusu istatistiğin üzerine çıktı.

En son 2019-2020 sezonunda 27 haftada 62 gole ulaşan Trabzonspor, sonraki sezonlarda 34, 51, 45, 43 ve 44 gol kaydetmişti.

TOPLAMDA 69 GOL

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da bu sezon çıktığı 33 maçta toplam 69 gol atarak maç başına 2,09 gol ortalaması yakaladı.

Bordo-mavililer ligde 27 karşılaşmada 53 gol kaydederken, Türkiye Kupası’nda 5 maçta 15, Süper Kupa’da ise 1 maçta 1 gol üretti.

SADECE 3 MAÇTA SKOR ÜRETEMEDİ

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 33 maçın yalnızca 3’ünde gol sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı ve Türkiye Kupası’nda sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenildiği maçlarda gol bulamadı.

ONUACHU’NUN KATKISI

Trabzonspor’da Paul Onuachu, attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Nijeryalı futbolcu, ligde çıktığı 24 maçta 21 gol kaydederek gol krallığında zirvede yer aldı. Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 2 gol attı.

Toplamda 27 maçta 23 gole ulaşan Onuachu, takımına hücum hattında önemli katkı sağladı.