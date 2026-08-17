Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü sahasında Ferencvaros'u ağırlayacağı mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
TAKTİK ÇALIŞMA ÖN PLANDAYDI
Antrenmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duran Karadeniz ekibi, Ferencvaros karşılaşmasının planları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turundaki kritik mücadele öncesindeki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.