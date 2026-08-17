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İspanya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Sergio Busquest profesyonel futbolculuk kariyerini Inter Miami'de sonlandırmasının ardından altyapısından yetiştiği ve uzun yıllar formasını giyip kaptanlığını yaptığı kulübü Barcelona'ya geri döndü.

BARCELONA B TAKIMINDA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPACAK

Kulüpten yapılan açıklamada 38 yaşındaki Busquest'in Barcelona B'de yardımcı antrenörlük yapacağı duyuruldu.

Barcelona'da 15 yıl forma giyen ve 722 maça çıkarak sayısız başarıya imza atan Busquest antrenörlük kariyerine ilk adımını atarak La Masia'dan çıkacak yeni yıldız adaylarının gelişimine katkıda bulunacak.