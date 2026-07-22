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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat ve çevresinde son günlerde sıklıkla görülen dev çekirgeler vatandaşların ilgi odağı oldu. Boyları yaklaşık 15 santimetreyi bulan çekirgeleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, uzmanlar bu türün ekosistemin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek "zararsızdır, koruyun" uyarısında bulundu.

Tokat genelinde özellikle kırsal mahalle ve tarım alanlarında ortaya çıkan dev çekirgeler, alışılmışın dışındaki boyutlarıyla yöre sakinlerinin dikkatini çekiyor. Son günlerde artan gözlemlerde, ortalama 15 santimetre boyuna ulaşan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Kırsal bölgelerde arazi ve bahçe çalışmaları sırasında karşılaşılan dev canlılar, kısa sürede bölgenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İlk kez bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini belirten bazı vatandaşlar, dev böcekleri yakın kadraja alarak kaydetti.

UZMANLARDAN UYARI: "ZARARSIZ VE DOĞANIN BİR PARÇASI"

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan uzmanlar ise endişe edilecek bir durum olmadığını vurguladı. Bu büyüklükteki çekirgelerin ekosistemin ve doğal dengenin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten yetkililer, şu uyarılarda bulundu:

"Görülen bu çekirgeler doğada zararlı böcek popülasyonunu dengeleyen yararlı türler arasındadır. Tarıma veya insana doğrudan bir zararları bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu canlılara zarar vermemesi, doğalarına müdahale etmeden rahatsız etmemesi ekolojik denge açısından büyük önem taşımaktadır."

Doğadaki varlıklarıyla şaşkınlık oluşturan dev çekirgelerin bir süre daha bölgedeki varlığını sürdürmesi bekleniyor.