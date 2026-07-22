Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında emeklilere ödenen banka promosyonlarındaki mevcut sistemin adaletsizlik yarattığını belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ve bankalara çağrıda bulundu.
SGK uzmanı İsa Karakaş’tan emekli maaş promosyonu açıklaması
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında emeklilere ödenen banka promosyonlarındaki mevcut sistemin adaletsizlik yarattığını belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ve bankalara tarihi çağrıda bulundu.Gülsüm Hülya Sundu
Karakaş, bankaların 20 bin TL ve üzerindeki tüm emekli maaşlarını aynı kategoride değerlendirip aynı promosyon tutarını uygulamasını eleştirerek maaşa endeksli yeni bir promosyon formülü önerdi.
Emeklilerin yıllarca çalışıp yüksek prim ödeyerek ülkeye katkı sunduğunu vurgulayan Karakaş, maaş güncellemelerinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra banka promosyonlarında da ciddi bir hakkaniyetsizlik yaşandığını ifade etti.
Mevcut sistemde baremlerin tıkandığını belirten Karakaş, "Bu ülkede 37 bin TL, 50 bin TL, hatta 80 bin, 107 bin, 138 bin TL maaş alan emeklilerimiz var. Yüksek prim ödeyerek yüksek aylık almaya hak kazanan vatandaşla en düşük emekli aylığı alanın aynı promosyona mahkûm edilmesi adil değildir" değerlendirmesinde bulundu.
Bankaların yüksek tutarlı mevduat yatıran müşterilere daha yüksek getiri veya faiz oranı sunduğunu hatırlatan Karakaş, emekli maaşlarının bankalar için oluşturduğu devasa nakit akışının da benzer şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
"Bir bankaya 1 milyon lira yatıran mudi ile 20 bin lira yatıran kişiye aynı faiz mi veriliyor? Emekli promosyonlarında da maaşın büyüklüğüne göre farklılaşan bir sistem uygulanmalıdır."
SGK'nın bankalarla yaptığı protokolleri acilen revize etmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, emekli promosyonlarının sıfırdan düzenlenmesi için önerdiği formülü ve 4 temel şartı sıraladı.
Promosyon ödemelerinde yasal alt sınır (taban) doğrudan kişinin aldığı net maaşa eşitlenmeli. Buna göre; 20 bin TL maaş alana en az 20 bin TL, 30 bin TL maaş alana en az 30 bin TL, 50 bin TL alana en az 50 bin TL, 100 bin TL alana ise en az 100 bin TL taban promosyon ödenmeli.
20 bin TL üzerini tek bir kategori sayan mevcut adaletsiz barem sistemi tamamen kaldırılmalı.
Net maaş kadar olan taban tutar yasal güvenceye alındıktan sonra, bankalar emekli müşterileri çekebilmek için bunun üzerine kendi bütçelerinden ek ödemeler yapabilmeli. Böylece emekliler cüzi farklar için sürekli banka değiştirmek zorunda kalmamalı.
Kamu bankalarının emekliler lehine çıtayı yükseltmesi gerekirken, aksine en düşük promosyonları vererek piyasadaki rekabeti olumsuz etkilediği ifade edilerek kamu bankalarına öncelik alma çağrısı yapıldı.