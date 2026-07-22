SGK uzmanı İsa Karakaş’tan emekli maaş promosyonu açıklaması

Promosyon ödemelerinde yasal alt sınır (taban) doğrudan kişinin aldığı net maaşa eşitlenmeli. Buna göre; 20 bin TL maaş alana en az 20 bin TL, 30 bin TL maaş alana en az 30 bin TL, 50 bin TL alana en az 50 bin TL, 100 bin TL alana ise en az 100 bin TL taban promosyon ödenmeli.