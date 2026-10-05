Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), fon soruşturması kapsamında, "2 milyar liralık fon satışı yaptığı" öne sürülen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

TKP’DEN FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

TKP'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir aya yakın süredir ülke gündemini işgal eden, onbinlerce yurttaşımızın mağdur duruma düşmesine sebep olan, kamuoyunda 'fon krizi' adlandırması ile anılan büyük bir soygun ve yağma tablosu ile karşı karşıyayız" sözlerine yer verildi.

Meydana gelen bu büyük soygunun hesabının sorulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, haksız kazanç ve yolsuzluk suçlarının sorumlularından hesap sorulması için, siyasi ve hukuki olarak mücadele edileceği belirtildi.

‘BU ORGANİZE SUÇUN ÜZERİNE GİDİLMELİ VE HESAP SORULMALI’

TKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Bu doğrultuda, iktidar partisi üyesi ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın etkin soruşturulması amacıyla bugün bir suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda da vurguladık: Siyasi makamları işgal eden failler, o fonların bu hisseyi satın alacağını, alım talimatlarının kimler tarafından verileceğini ve bu paranın nihayetinde fonlara para yatıran öğretmenin, işçinin, emeklinin cebinden çıkacağını milimetrik olarak biliyorlardı. Dolayısıyla burada bir 'sezgi' değil, doğrudan 'neticeyi bilme ve bunu hedefleme' söz konusudur. Karşımızda tesadüfi bir zenginleşme değil, adımları milimetrik olarak planlanmış ve nihai sonucu en başından itibaren kasıtlanmış organize bir etkinlik vardır.

Sistem, siyasi nüfuz sahiplerinin haksız kazançlarını dokunulmaz kılmak ve on binlerce yurttaşın birikimini bu fütursuzlukla transfer etmek üzere kurgulanmıştır. Dolayısıyla denetleyici kurumlar bu suç düzeninin edilgen birer izleyicisi değil; eylemsizlikleri, sessizlikleri ve iradi körlükleriyle bu organizasyonun önünü açan yapısal ortaklarıdır.

TCK m. 158/1-d bağlamında, kamu kurumlarının suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması ifadesi tam olarak bu kurumsal felci işaret etmektedir: Kamusal güç, halkın esenliğini, iradesini, birikimlerini korumak için değil, halkı yoksullaştıran bu soygun mekanizmasının hukuki aracı ve zırhı haline getirilerek suçun merkezine yerleştirilmiştir. Bu organize suçun üzerine gidilmeli ve hesap sorulmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Türkiye sermaye piyasalarında deprem etkisi yaratan fon tasfiyeleri ve borsa işlemleri soruşturması, siyaset ve ekonomi gündeminin merkezine oturdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken adı milyarlık şaibeli işlemlerle anılan Fatma Betül Sayan Kaya, kamuoyuna yansıyan iddialar ve adli süreçlerden sonra tüm parti görevlerinden ayrıldı. Süreç boyunca borsa vurgunundan usulsüz istihdama, mal varlığı ifşalarından hekimlik diploması tartışmalarına kadar pek çok başlık Türkiye gündeminde büyük eleştirilere neden oldu.

MİLYARLIK BORSA VURGUNU VE FON SKANDALI İDDİALARI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından kamuoyuna taşınan iddialara göre, ekonomi piyasalarında büyük çöküşe sebep olan fon krizinin merkezinde "Özata Denizcilik" hisseleri üzerinde yapılan manipülatif işlemler yer aldı. İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Nisan 2026 döneminde bu hisselere yaklaşık 163 milyon TL tutarında bir yatırım gerçekleştirdi.

Sadece 5 ay sonra, fon krizinin patlak vermesinden hemen önce çifte birileri tarafından bilgi sızdırıldığı ve bu sayede peş peşe işlemlerle 2,2 milyar TL kazanç elde ederek parayı piyasadan çektikleri öne sürüldü. Yaşanan bu büyük nakit hareketinin ardından Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dahil olmak üzere piyasa aktörlerine yönelik yakalama kararları çıkarıldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA YERİNE PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU ATANDI

Hisse işlemlerine dair iddiaların kamuoyunda infial yaratması sonrası Fatma Betül Sayan Kaya 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelikleri ile Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden "affını isteyerek" istifa etti. Kaya, istifasının soruşturmanın bağımsız ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak adına üstlenilmiş bir siyasi sorumluluk olduğunu belirtti. Boşalan koltuğuna Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı.