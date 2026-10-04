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Kaynak: ANKA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Kaya’nın Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kayıt ve mezuniyet sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti.

Kaya’nın kamuoyuna açık özgeçmişlerinde Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de NYU-Polytechnic’te lisansüstü eğitim aldığı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim gördüğü belirtiliyor.

Çömez ise Kaya’nın kendi özgeçmişindeki bilgiler ile İBB Teftiş Kurulu incelemelerine yansıyan kayıtları gündeme getirerek, farklı görevlerin tıp eğitimiyle nasıl yürütüldüğünün açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Çömez, özellikle zorunlu klinik stajlar ve altıncı sınıftaki intörnlük sürecinin hangi tarihlerde ve nasıl tamamlandığının yanıtlanmasını talep etti.

“CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNE HANGİ YÖNTEMLE KAYIT YAPTIRMIŞTIR?”

Çömez, Bakan Tekin’e yönelttiği sorular arasında Kaya’nın Cerrahpaşa Tıp Fakültesine hangi tarihte ve hangi yöntemle kayıt yaptırdığını da sordu.

Önergedeki sorular arasında Kaya’nın 2009-2010 akademik yılında aktif öğrenci kaydının bulunup bulunmadığı, aynı dönemde NYU-Polytechnic’teki eğitim sürecinin devam edip etmediği ve Cerrahpaşa’daki ders, uygulama ve sınav yükümlülüklerinin nasıl yerine getirildiği yer aldı.

Çömez ayrıca Kaya’nın tıp eğitimi sırasında kayıt dondurduğu veya izinli sayıldığı dönemlerin bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Kaya’nın 4. ve 5. sınıflardaki zorunlu klinik stajlarını hangi hastane ve kliniklerde tamamladığının yanı sıra 2014-2015 eğitim yılında intörn hekim olarak hangi kliniklerde rotasyon yaptığına ilişkin kayıtların da açıklanmasını talep etti.

İSBAK'TAKİ ÇALIŞMA SÜRECİ DE MECLİS GÜNDEMİNDE

Çömez, ikinci soru önergesini ise Kaya’nın İBB iştiraki İSBAK AŞ’deki görevine ilişkin verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle verilen önergede, Kaya’nın 14 Kasım 2008'de İSBAK'ta hangi kadro ve görevle işe alındığı, ücretinin ne olduğu ve çalışma düzeni soruldu.

Önergede ayrıca Kaya’nın yurt dışı eğitimi için İSBAK tarafından yapıldığı belirtilen ödemeler de gündeme getirildi.

Çömez, 85 bin 791 dolar ve 20 bin 289 lira tutarındaki ödemelerin doğru olup olmadığının açıklanmasını istedi.

İSBAK'TAKİ ÇALIŞMA KAYITLARI SORULDU

Önergede Kaya’nın 14 Kasım 2011 ile 20 Nisan 2015 arasında yeniden İSBAK personeli olarak kayıtlı olup olmadığı da soruldu.

Çömez, bu dönemde Kaya’ya toplam ne kadar ücret, prim, ikramiye ve diğer mali hakların ödendiğinin açıklanmasını istedi. Ayrıca puantaj, izin, görev, personel giriş-çıkış ve mesai kayıtlarında Kaya’nın fiilen işyerinde bulunup bulunmadığının ortaya konulmasını talep etti.

Çömez, aynı dönemde Kaya’nın Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenci olması ve tıp eğitiminin klinik döneminde bulunmasıyla İSBAK'taki çalışma düzeninin nasıl bağdaştırıldığının araştırılıp araştırılmadığını da sordu.

YURT DIŞI EĞİTİM ÖDEMELERİ DE SORULDU

Çömez'in önergesinde, Kaya’nın İSBAK tarafından finanse edildiği belirtilen yurt dışı eğitimiyle ilgili iddialar da yer aldı.

İBB Teftiş Kurulunca Kaya’ya yapılan yurt dışı eğitim harcamalarının geri alınması gerektiği yönünde bir tespit yapılıp yapılmadığını soran Çömez, böyle bir tespit varsa ne kadar alacağın tahsili için hangi işlemlerin gerçekleştirildiğinin açıklanmasını istedi.

Çömez ayrıca Kaya’nın aynı dönemde Başbakan danışmanlığı ve siyasi parti görevlerinde bulunmasının İSBAK yönetimi tarafından bilinip bilinmediğini ve başka kurumlarda görev yapabilmesi için kendisine izin verilip verilmediğini sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iki ayrı soru önergesiyle gündeme getirdiği konulara ilişkin ilgili bakanlıkların vereceği yanıtlar merak konusu oldu.