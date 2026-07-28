Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği 34 safkan Arap koşu tayını satışa çıkarıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre satış, açık artırma usulüyle yapılacak.

İHALE HİBRİT MODELLE YAPILACAK

Satış süreci, hem fiziki hem de çevrim içi katılım imkanı sunan hibrit model ile gerçekleştirilecek.

İhale, 11 Ağustos saat 13.00’te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde düzenlenecek.

ONLİNE KATILIM İÇİN KAYIT ŞARTI

İhaleye çevrim içi katılmak isteyenlerin, e-Tay Satış Platformu üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Sisteme katılım için: Kayıt işlemlerinin eksiksiz yapılması

TİGEM tarafından kullanıcı onayının verilmesi şartları aranıyor.

Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif vermesine izin verilmeyecek.

ŞARTNAME NEREDEN ALINACAK?

İhale şartnamesi, TİGEM’in resmi internet sitesi üzerinden ve işletmeden temin edilebilecek.