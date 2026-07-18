Tarım ve Orman Bakanlığı, et üreticilerini denetlemeye devam ediyor. Yapılan denetimler sonrası halk sağlığına zararlı unsurlar tespit edilirse bakanlığın sitesinde kamuoyuna duyuruluyor.
Bakanlık 3 firma açıkladı: Sucuk ve kıyma diye at-eşek eti yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş listesini güncelledi. Yeni liste sucuk ve kıymaya tek tırnaklı (at, eşek veya zebra) eti karıştıran firmalar ifşa edildi.Kaynak: Diğer
Bakanlığın güncel listesine sucuk ve kıymada hile yapan 3 firma girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği listede Mersin’den 3 firma yer aldı. “Dana eti” etiketiyle satılan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi. Bakanlık, ürünleri ve firmaları kamuoyuna tek tek açıkladı.
Denetimlerde, 'dana eti' olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi.
SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ BULUNDU
Listeye göre, Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. tarafından üretilen 'Yöre' markalı 900 gramlık dana sucukta yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.
ÇİĞ DANA KIYMADA TEK TIRNAKLI
Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Lina Et Gurme firmasının satışa sunduğu 'Çiğ dana kıyma' ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya arz ettiği 'Çiğ dana kıyma' ürünlerinden alınan numunelerde de laboratuvar analizleri sonucunda tek tırnaklı eti bulunduğu belirlendi
Bakanlık halk sağlığını tehdit eden firmalar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.
Taklit ve tağşiş listesi düzenli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinden takip edilebiliyor.
TEK TIRNAKLI NEDİR?
Tek tırnaklı hayvan eti, at, eşek, domuz gibi yenilmesi uygun görülmeye ve sağlık açısından risk oluşturabilecek hayvanların etidir.