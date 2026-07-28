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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana kesintisiz olarak uygulanan 46 yıllık eski yönetmelik resmen rafa kaldırılmış oldu.

KALDIRILAN YÖNETMELİK NELERİ KAPSIYORDU?

Yürürlükten kaldırılan 1980 tarihli düzenleme, Emniyet Teşkilatı bünyesindeki disiplin mekanizmasının omurgasını oluşturuyordu. Mülga yönetmelik kapsamındaki temel başlıklar şunlardı:

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Disiplin kurullarının oluşumu, toplanma ve karar esasları

Raportörlük sistemi ve soruşturmaların yürütülmesi

Zorunlu savunma hakkı ve kararların tebliğ/uygulaması

(Fotoğraf: BirGün)

Üyelerin görüşmelere katılamayacağı haller

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve yetkileri

Ceza yargılamasından bağımsız disiplin kovuşturması

Disiplin soruşturmalarında savunma alınmasının zorunluluğundan, kurul üyelerinin toplantı çoğunluklarına ve ceza yargılaması ile disiplin kovuşturmasının bağımsızlığına kadar pek çok hassas usul kuralı bu yönetmelik çerçevesinde yürütülüyordu.