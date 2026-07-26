Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Eskişehir/Mahmudiye'de bulunan Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi olan cins merinos hayvanlar satışa sunuluyor.
Satış kapsamına alınan 1.430 baş reforme merinos grubunun dağılımı şu şekilde açıklandı:
400 baş reforme koyun
900 baş reforme erkek kuzu
100 baş reforme dişi kuzu
30 baş reforme erkek toklu
SATIŞLAR CANLI AĞIRLIK ÜZERİNDEN YAPILACAK
İlan edilen şartlara göre, toplam 1.430 baş merinos cinsi hayvanın satışı canlı ağırlıkları üzerinden ve belirlenen partiler halinde gerçekleştirilecek.
AÇIK ARTIRMA 6 AĞUSTOS SAAT 14.00'TE
Hayvancılık sektörü ve yetiştiriciler için büyük fırsat sunan ihale, açık artırma usulüyle yapılacak.
Dev satış; 6 Ağustos saat 14.00'te doğrudan Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün ihale salonunda hazır bulunacak katılımcılar huzurunda gerçekleştirilecek.
İhale dokümanı "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.