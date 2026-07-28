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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgeleri için yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzak durmalarını ve yüksek bölgelere gitmelerini istedi.

SEKİZ EYALET İÇİN ACİL UYARI

Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.