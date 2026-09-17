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Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı’nın yeni sezon öncesi planladığı İtalya kampı vize krizine takıldı. Bazı oyuncularının vize başvurularının zamanında sonuçlanmaması üzerine kırmızı-beyazlı ekip, İtalya’da düzenlenecek hazırlık turnuvasından çekilme kararı aldı.

Vize sorunu yaşayan voleybolcuların kimlikleri ve başvuruların gecikme gerekçesi hakkında resmi bir detay paylaşılmazken, organizasyon komitesi THY’den boşalan kontenjan için hızlıca harekete geçti. Chieri, Bergamo ve Firenze takımlarının da yer aldığı turnuvaya Türk temsilcisinin yerine İtalyan ekibi Millenium Brescia dahil edildi.

SEZON HAZIRLIKLARI VE SAĞLIK KONTROLLERİ SÜRÜYOR

Turnuva programındaki bu mecburi değişikliğe rağmen yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden THY'de sağlık kontrolleri aksatılmadan sürdürülüyor. Milli takımlardaki görevlerini tamamlayarak takıma katılan Derya Cebecioğlu ve Indy Baijens ile kulübün yeni transferi Bojana Milenković, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde detaylı sağlık taramasından geçti.