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Kaynak: AA

Kolombiya'da 13 Eylül'de radardan kaybolan ve günlerdir aranan tek motorlu uçaktan acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından uçağın enkazının bulunduğunu ve uçaktaki herkesin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ESPRİELLA ACI HABERİ TEYİT ETTİ

Cumhurbaşkanı de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, "HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı" ifadelerini kullandı. Espriella, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ARAMA EKİPLERİ ENKAZA 3 GÜN SONRA KARADAN ULAŞTI

Türk iş insanı Mehmet Çankaya yönetimindeki HK4985 tescilli uçak; Condoto kentindeki Mandinga Havalimanı'ndan başkent Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalanmış, kalkıştan kısa bir süre sonra telsiz irtibatı kesilmişti. Uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiya vatandaşının bulunduğu bildirilmişti.

9 BİN FİT YÜKSEKLİKTE SARP ARAZİ ŞARTLARI

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, acil durum radyo vericisinin sinyal vermesi üzerine çalışmalarını Risaralda bölgesindeki Pueblo Rico sınırlarına yoğunlaştırdı. Yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düşen uçağın bulunduğu noktanın aşırı sarp ve engebeli olması sebebiyle helikopterle havadan indirme yapılamadı. Arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri uzun yürüyüşün ardından enkaz alanına ancak 3 gün sonra karadan ulaşabildi.