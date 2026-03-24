Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi Finali’nin Beşiktaş Park’ta oynanacak olmasıyla ilgili HT Spor’a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ’IN BİR MAĞDURİYETİ DOĞACAK"

Otyakmaz, 20 Mayıs’ta oynanacak final nedeniyle Beşiktaş’ın mağduriyet yaşayabileceğini belirterek, “UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili çözüm üretileceğini de vurgulayan Otyakmaz, “Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız.” diyerek sözlerini tamamladı.