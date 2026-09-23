Kaynak: AA

Kurumun resmi web kanalı üzerinden paylaşılan duyuruda, "Trendyol 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kuvayi Milliyespor'da futbola başlayan Tolga Kalender; Beykoz Anadoluspor, İstanbul Başakşehir, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor kulüplerinde de görev yaptı. Tolga Kalender'in naaşı bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nin Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bandırmaspor olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Söz konusu acı kaybın ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere pek çok spor kulübü de dijital platformlarından taziye bildirisinde bulundu.