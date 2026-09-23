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Galatasaray’da sağlık sorunlarıyla boğuşan Wilfried Singo hakkında olumsuz bir gelişme yaşandı. Milli maç arasının ardından takıma katılması planlanan yetenekli oyuncunun sağlık durumuna dair tablonun netleştiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Monaco kulübünden 30 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle büyük beklentilerle transfere imza attırdığı Wilfried Singo, bir türlü sakatlık talihsizliğini aşamıyor.

NTV kaynaklı habere göre, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan Singo, milli ara tamamlandıktan sonra da formasına kavuşamayacak. 25 yaşındaki savunmacının Kasımpaşa mücadelesi ile Barcelona randevusunda görev alamayacağı aktarıldı.

Singo’nun, Galatasaray formasıyla 17 Ekim tarihinde gerçekleşecek Gençlerbirliği müsabakasında yeniden sahaya adım atması öngörülüyor.