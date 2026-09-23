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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) raporuna ilişkin açıklamasını Hazine ve Maliye Bakanlığı paylaştı.

MASAK, 23 Eylül 2026’da yayımlanan raporun Türkiye’nin kara para aklamayla mücadele kapasitesinin güçlendiğini gösterdiğini ifade ederken, ülkenin gri liste riski bulunmadığını aktardı.

Finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeledeki mevzuatı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları tek tek incelendi.

MASAK açıklamasında "Teknik uyuma (mevzuat uyumu) yönelik değerlendirme sonucunda, Ülkemiz FATF'nin 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Ülkemiz 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3'ünde 'Önemli Ölçüde Etkili', 8'inde ise 'Ilımlı Ölçüde Etkili' olarak değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

MASAK'TAN GRİ LİSTE AÇIKLAMASI

MASAK, sonuçların gri liste açısından ne anlama geldiğine ilişkin açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha

silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir. Önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmalar da 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' ve 'Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)' çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla hız kesmeden sürdürülecektir."