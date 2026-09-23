Adalar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği oylamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabı X üzerinden sert bir yazılı açıklama paylaştı. Sarı, oylama sonucunda ortaya çıkan tabloyu ve parti içi ile ittifak süreçlerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Adalar’da ortaya çıkan tabloyu yalnızca bugün yapılan seçime bakarak değerlendirmek eksik olur. Adalar halkının 2024 yerel seçimlerinde ortaya koyduğu iradenin korunması için başından itibaren diyaloğa ve iş birliğine önem verdik. Bu anlayışla, tüm siyasi sorumluluğumuzu yerine getirerek Yeni Parti’yle ortak hareket etme iradesi gösterdik. Ancak CHP listelerinden seçilmiş üç belediye meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesiyle bugün farklı bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi şu soruları sormak gerekir: Bu isimler CHP listelerine hangi aday belirleme süreçleri sonunda taşındı? Bu arkadaşlara kimler referans oldu, bu isimleri kimler uygun gördü? Bugün gösterdiğimiz iş birliği iradesini görmezden gelerek yalnızca sonuç üzerinden CHP’ye hesap soranların, önce bu tablonun ortaya çıkmasındaki kendi sorumluluklarını değerlendirmeleri ve gerekli özeleştiriyi yapmalarını bekliyoruz."

ADALAR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine seçilen Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine Adalar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen kritik seçimde şu gelişmeler yaşandı:

3 CHP'Lİ ÜYE AKP'YE OY VERDİ

CHP'nin Aytül Ekşiyan’ı, AK Parti'nin ise Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterdiği seçimin ilk turunda, CHP listelerinden giren 3 meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesiyle Kemal Türkyılmaz ilk turda 5 oy, CHP adayı ise 4 oy aldı.

İKİNCİ TURDA GERGİNLİK

İkinci tur oylamada AK Parti 4, CHP 4 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı ve mecliste gerginlik çıktı.

SALONU TERK ETTİLER

Yaşanan usulsüzlük iddiaları ve gerginlik üzerine CHP ve YENİ Parti meclis üyeleri dördüncü tur öncesinde salonu protesto ederek terk etti.

ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ

Oylamaya tek başına devam eden AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz, dördüncü turda 5 oy alarak Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

DİSİPLİN SEVKLERİ YAPILDI

CHP yönetimi, oylamada AK Parti adayını destekleyen 3 meclis üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Böylece Üsküdar'ın ardından Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği de AK Parti'ye geçmiş oldu.