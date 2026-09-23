Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.