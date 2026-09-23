Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji'nin 23 Eylül raporuna göre Marmara ve Ege'de başlayan kuvvetli sağanaklar, öğleden sonra İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’e yayılıyor. Akşam ve gece saatlerinde Karadeniz hattında şiddetini artıran kuvvetli yağışlara, Orta Karadeniz açıklarında saatte 60 km'yi bulan sert rüzgar eşlik edecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

2 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

4 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

06:00 - 12:00

Güne başlarken Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi’nin geneli, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in belirli alanlarında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz şeridinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı verilirken, Orta Karadeniz açıklarında rüzgarın saatte 40-60 km/sa hıza ulaşan sert esintiler oluşturacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu, açık bir hava hakim.

7 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

12:00 - 18:00

Günün ortasına doğru yağışlı sistem etkisini genişleterek Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyı hattında gök gürültülü sağanaklar halinde devam ediyor. Marmara’nın güneyi ile Batı Karadeniz sınırındaki kuvvetli yağış koridoru varlığını korurken, Orta Karadeniz'deki 40-60 km/sa hızındaki rüzgar etkisini sürdürüyor. Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri ile Güneydoğu'nun batısında da yerel gök gürültülü sağanaklar gözlemleniyor.

8 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

18:00 - 00:00

Akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava kütlesi doğuya doğru kayma eğilimi gösteriyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray civarı) ve Doğu Akdeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli yağış uyarısı geçerliliğini korurken; Ege kıyıları ve Marmara'nın batısında havanın parçalı bulutluya döndüğü görülüyor.

9 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

00:00 - 06:00

Gece saatlerinde yağışlı sistem ülkenin iç ve kuzey hatlarında yoğunlaşmaya devam ediyor. Sakarya, Bolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat hattını kapsayan Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yağış şeridi İç Anadolu’nun doğusu ile Akdeniz’in orta ve doğu kesimlerine kadar uzanıyor. Yurdun en batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise gece boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

10 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

23 Eylül Çarşamba bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

11 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

12 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelini (Karaman ve Sivas haric) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

20 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

21 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

22 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

AMASYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

24 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

25 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

26 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

27 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 28

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

28 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 29

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

29 30
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 30

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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