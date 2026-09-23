Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin haric), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji'nin 23 Eylül raporuna göre Marmara ve Ege'de başlayan kuvvetli sağanaklar, öğleden sonra İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’e yayılıyor. Akşam ve gece saatlerinde Karadeniz hattında şiddetini artıran kuvvetli yağışlara, Orta Karadeniz açıklarında saatte 60 km'yi bulan sert rüzgar eşlik edecek.Gül Devrim Koyun
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
06:00 - 12:00
Güne başlarken Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi’nin geneli, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in belirli alanlarında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz şeridinde yer yer kuvvetli yağış uyarısı verilirken, Orta Karadeniz açıklarında rüzgarın saatte 40-60 km/sa hıza ulaşan sert esintiler oluşturacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu, açık bir hava hakim.
12:00 - 18:00
Günün ortasına doğru yağışlı sistem etkisini genişleterek Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyı hattında gök gürültülü sağanaklar halinde devam ediyor. Marmara’nın güneyi ile Batı Karadeniz sınırındaki kuvvetli yağış koridoru varlığını korurken, Orta Karadeniz'deki 40-60 km/sa hızındaki rüzgar etkisini sürdürüyor. Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri ile Güneydoğu'nun batısında da yerel gök gürültülü sağanaklar gözlemleniyor.
18:00 - 00:00
Akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava kütlesi doğuya doğru kayma eğilimi gösteriyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray civarı) ve Doğu Akdeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli yağış uyarısı geçerliliğini korurken; Ege kıyıları ve Marmara'nın batısında havanın parçalı bulutluya döndüğü görülüyor.
00:00 - 06:00
Gece saatlerinde yağışlı sistem ülkenin iç ve kuzey hatlarında yoğunlaşmaya devam ediyor. Sakarya, Bolu, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya ve Tokat hattını kapsayan Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yağış şeridi İç Anadolu’nun doğusu ile Akdeniz’in orta ve doğu kesimlerine kadar uzanıyor. Yurdun en batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise gece boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
23 Eylül Çarşamba bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelini (Karaman ve Sivas haric) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5, batısı akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.