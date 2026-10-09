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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yaşanan istifalar, hakem soruşturması ve kulüp yöneticilerinin disipline sevk edilmesinin ardından gözler Riva'da yapılacak kritik toplantıya çevrildi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle bir araya gelecek. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul seçeneğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Federasyon bünyesinde peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından TFF yönetimi, bugün Riva'daki tesislerde kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifasını isteyenlerin çağrılarına rağmen görevini sürdürme kararı aldığı belirtilirken, yönetim kurulunun öncelikli gündem maddeleri arasında seçim ihtimali de bulunuyor.

Berlin'deki temaslarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde İstanbul'a dönen Hacıosmanoğlu'nun, son gelişmeleri değerlendirmek üzere yönetim kurulu üyelerini acil toplantıya çağırdığı bildirildi. Geçtiğimiz salı günü yapılan ve Hacıosmanoğlu'nun katılmadığı görüşmede de olağanüstü seçimli genel kurul seçeneğinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun görevini Haziran 2027'ye kadar sürdürmek istediği öne sürülürken, yakın çevresinin yönetimin güven tazelemesi için seçime gidilmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Bugünkü toplantıda seçim kararı alınması konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde, olağanüstü genel kurul isteyen bazı yönetim kurulu üyelerinin istifa edebileceği iddia edildi.

TFF'de olağanüstü genel kurul ihtimalini güçlendiren gelişmeler

YÖNETİM KURULUNDA PEŞ PEŞE İSTİFALAR

TFF'de yaşanan kriz sürecinde yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Aktan, Mustafa Temel Bozbağ, Tahir Ediz Kıray, Zafer Bahadır Saraç ve Bilal Arslan görevlerinden ayrıldı. Bu isimlerden önce üç yönetim kurulu üyesinin daha istifa ettiği belirtilirken, son olarak TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da görevini bıraktı. Ayaz'ın, Hacıosmanoğlu'nun öz yeğeni olduğu ifade edildi.

MERKEZ HAKEM KURULU'NDA SORUŞTURMA GÜNDEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Hakemler Dosyası" olarak anılan soruşturma, federasyonun gündemindeki önemli başlıklardan biri oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklandığı bildirildi.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin'in ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı aktarıldı. Tutuklanan Gündoğdu ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin'in görevlerinden istifa ettiklerini duyurdukları belirtildi.

HAKEM SORUŞTURMALARI VE PFDK SEVKLERİ

Süper Lig hakemi Yasin Kol'un bahis şikesi ve teşvik iddiaları, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in ise evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanması da federasyon gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.

Öte yandan bahis oynadıkları gerekçesiyle 448 kulüp yöneticisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu gelişmelerin, TFF yönetiminin geleceğine ilişkin tartışmaları artırdığı belirtiliyor.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ DE GÜNDEME GELEBİLİR

Toplantıda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumunun da ele alınabileceği öne sürüldü. Dünya Kupası ve UEFA Uluslar A Ligi'ndeki sonuçların ardından İtalyan teknik adam hakkında yapılan istifa çağrılarına rağmen görevini sürdüren Montella'nın geleceğine ilişkin bir karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.