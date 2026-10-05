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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında üst klasman hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2025/83127 sayılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki hakemin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan Yasin Kol "şike ve teşvik primi" suçundan Göktuğ Hazar Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İKİ HAKEM TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in tutuklanmasına karar verdi.

Böylece Süper Lig'de görev yapan Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, devam eden "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında tutuklandı.