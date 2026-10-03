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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasının yankıları devam ederken Merkez Hakem Kurulu'nda istifa gelişmesi yaşandı.

MHK'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Merkez Hakem Kurulundaki (MHK) görevinden istifa etti.

TFF GEÇİCİ KURUL ATAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceğini duyurmuştu.