Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek

AMASYA 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı