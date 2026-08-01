Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek

Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ile bazı doğu illerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 2

RÜZGAR

Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 5

1 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 6

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 7

BURSA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 9

A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 10

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 11

ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 12

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 13

ANKARA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

13 21
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 15

BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

15 21
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 21
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 17

AMASYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 18

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 19

ERZURUM 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

KARS 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu

VAN 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek - Resim: 21

DİYARBAKIR 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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