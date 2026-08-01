Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek
Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ile bazı doğu illerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kaynak: Diğer
RÜZGAR
Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
1 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu
VAN 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık