Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu

Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu

TFF 3’üncü Lig’de yer alan İzmir’in 112 yıllık kulübü Altay’da yönetime kayyum atanacağı açıklandı.

Kaynak: DHA
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Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu - Resim: 1

Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3.5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul merkezli çalışma grubunun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı.

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Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu - Resim: 2

Başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü yetkili mahkemeye başvurarak yönetimi bırakacaklarını ve kulübe kayyum atanacağını kaydetti.

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Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu - Resim: 3

Altay Başkanı Sinan Kanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu - Resim: 4

“Atanacak olan kayyum yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim.

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Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu - Resim: 5

Yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim.

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Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübüne kayyum atanıyor: Bir zamanlar fırtınalar estiriyordu - Resim: 6

Kulübümüzün yaşadığı şu zor günlerde bu büyük kulübü yine bu büyük camianın ayağa kaldıracağına inancım sonsuzdur. Şahsım adına elimden gelenin yapılacağının da bilinmesini özellikle rica ederim.”

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