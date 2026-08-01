SAIC Motor şemsiyesi altında üretim yapan MG, D segmentinde konumlanan tam elektrikli yeni fastback sedan modeli MG 07 için Çin pazarında resmi ön sipariş sürecini başlattı.
Peynir ekmek gibi satıldı: Yeni sedan MG otomobil rekor kırdı
SAIC Motor bünyesindeki MG’nin yeni elektrikli fastback sedan modeli MG 07, Çin'deki ön satışların ilk 20 saatinde 21 binden fazla ön sipariş alarak rekor kırdı. Araç, MG4 Urban modelinin aynı sürede ulaştığı talep rakamını ikiye katlamayı başardı.Kaynak: Haber Merkezi
29 Temmuz’da start alan ön satışlarda otomobil, ilk 20 saatlik zaman diliminde 21.000 adedin üzerinde talep toplayarak önemli bir ticari başarı sergiledi.
MG yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre yakalanan bu sipariş ivmesi, markanın sevilen diğer elektrikli otomobili MG4 Urban’ın aynı sürede ulaştığı talep miktarını tam ikiye katladı.
SAIC’in Zhengzhou kentindeki tesislerinde seri üretimine başlanan MG 07; başlangıç paketlerinde 500V, üst seviye paketlerde ise 800V mimarisine sahip 5 ayrı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor:
MG 07 650 Comfort: -18.600 dolar
MG 07 610 LiDAR: -20.100 dolar
MG 07 610 Flagship: -21.500 dolar
MG 07 845 LiDAR: -23.000 dolar
MG 07 845 Flagship: -24.500 dolar
Aerodinamik gövde hatlarıyla kendisini gösteren MG 07’nin; 4.886 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe, 1.485 mm yüksekliğe ve 2.825 mm aks mesafesi bulunuyor.
Çerçevesiz kapı yapısı, 5 basamaklı elektrikli ayarlanabilir arka rüzgarlık ve 19 inç boyutunda iki farklı jant seçeneği modelin standart dış tasarım ögeleri arasında bulunuyor.
Fastback gövde tipi sayesinde arka bölümde 697 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunan aracın, ön tarafında da 168 litre kapasiteli ek bir ön bagaj bulunuyor.
MG 07’nin üst donanım seviyelerinde tavan bölgesine yerleştirilmiş LiDAR sensörü mevcut. Momenta’nın R7 dünya modeli ve X7 işlemci çipinden güç alan bu sistem; otoyol otonom sürüş (NOA) ile otomatik park asistanı gibi ileri seviye sürücü destek fonksiyonlarını kullanıcıya sunuyor.
(Donanımhaber)