YENİ Parti'nin kaderini belirleyecek anket: %67.3 kabak gibi ortada

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma’nın Mart’taki raporunda Atatürkçü olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 30.1 olurken, Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin oranı 26.1. Bu da yüzde 56.2’lik bir alanı temsil ediyor.