YENİ Parti'nin kaderini kuşkusuz hitap ettiği kitle, ideolojik duruş ve hitap dili belirleyecek. AREA ve GENAR araştırmanın yaptığı anketlerde vatandaşların ideolojik kimlik tanımları saptandı.
YENİ Parti'nin kaderini belirleyecek anket: %67.3 kabak gibi ortada
YENİ Parti, ideolojik kimliğini kısaca "demokrat olan herkes" diyerek tanımlasa da, süreç ilerledikçe partinin ideolojik bir zemine oturması bekleniyor. Özgür Özel, halkın tüm kesimlerine hitap etmek istese de, mevcut sosyolojik durum bazı kesimleri "ana hedef" haline getiriyor.Yunus Arıkan
2 anket şirketinde de Atatürkçülük ve Türk Milliyetçiliği açık ara belirleyici oldu.
Kürt milliyetçiliği, sosyalist, ülkücü ve İslamcı diyenler oranı vasat altında kaldı.
AREA ve GENAR Araştırma sonuçlarını gazeteci Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı.
AREA Araştırma’nın Temmuz araştırmasında “Kendinizi hangi sosyo-politik kimlikle tanımlarsınız?” sorusu soruldu.
Yüzde 30.9’u Türk milliyetçisi, yüzde 27.4’ü Atatürkçü, yüzde 14.6’sı muhafazakar, yüzde 9’u sosyal demokrat, yüzde 7’si İslamcı, yüzde 4.2’si ülkücü, yüzde 3.9’u sosyalist, yüzde 3’ü Kürt milliyetçisi.
Esas olarak Yeni Parti’nin hedef kitlesi Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve sosyal demokratların toplam oranı yüzde 67.3
İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma’nın Mart’taki raporunda Atatürkçü olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 30.1 olurken, Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin oranı 26.1. Bu da yüzde 56.2’lik bir alanı temsil ediyor.
Gözler ekim ayında yapılacak Yeni Parti’nin ilk kurultayında olacak. O gün yeni kadro, yeni program ve yeni siyasi hat belirginleşecek. Özgür Özel’in kuracağı denklem çok önemli.
Erkin'in köşe yazısında paylaştığı anketler YENİ Parti lideri Özgür Özel'in partisini hangi ideolojik zemine oturtacağı konusunda belirli olacak mı zaman gösterecek.