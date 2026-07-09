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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da başta Çukurambar olmak üzere birçok bölgede esnafın dükkanlarının hiçbir hukuki tebligat ve resmi yazı olmaksızın fiilen kapattırılmasına tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerinin kent esnafını olumsuz etkilediğini belirtti.

Zirvenin sorunsuz şekilde tamamlanması için günlerce yoğun mesai harcandığını belirten Şahin, bu süreçte Ankara'daki esnafın yaşadığı mağduriyetlerin göz ardı edildiğini savundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na seslenen Şahin, "Ankara esnafının ticaret erbabının mağduriyetlerini bugün değil de ne zaman dile getireceksiniz? Yoksa koltuğu koruma uğruna üç maymunu oynamaya devam mı edeceksiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Nato toplantısının kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için Ankara’da neredeyse tüm kamu kurumları günlerce seferber oldu.

Çok şükür kazasız belasız atlattık. Emeği geçenlere teşekkürler.

Peki bu organizasyon nedeniyle mağdur edilen, Ankara esnafımızın halini hiç soran oldu mu? Hayır!

Neredesiniz sayın @B_Palandoken @TOBBiletisim @RHisarciklioglu

Ankara esnafının ticaret erbabının mağduriyetlerini bugün değil de ne zaman dile getireceksiniz?

Yoksa koltuğu koruma uğruna üç maymunu oynamaya devam mı edeceksiniz?!!!"