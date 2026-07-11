Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan kredi kartı kullanımıyla birlikte esnafın sırtına binen yüksek komisyon yüküne sert tepki gösterdi. Palandöken, bankaların sadece aracılık yaparak esnaftan daha fazla para kazandığını belirterek, komisyon oranlarının satılan ürünün kâr marjına göre acilen yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

"YÜZDE 4 KAZANIP, YÜZDE 4.5 FAİZİ BANKAYA VERİYORUZ"

Esnafın sermayesinin ve emeğinin kredi kartı komisyonlarına heba edildiğini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, nakit akışını sağlamak isteyen işletmelerin zarar ettiğini belirtti. Palandöken, "Günümüzde her şey kredi kartıyla alınıyor. Esnaf bir üründe yüzde 4 kazanıyor ancak parayı erken çekmek istediğinde yüzde 4.5 faize gidiyor. Komisyonsuz ödeme için 15 gün veya bir ay beklemek gerekiyor ama esnafın buna dayanma gücü yok. Kazanamadığı bir kazancın komisyonunu vermesi esnafı perişan ediyor" ifadelerini kullandı.

KDV DENGESİZLİĞİ VE SİGARA SATIŞLARINDAKİ ÇIKMAZ

Sistemdeki KDV dengesizliklerinin ve düşük kâr marjlı ürünlerin esnafı daha da zorladığına dikkat çeken Palandöken, durumu "Esnafa yüzde 1 ile giren ürün yüzde 10 KDV ile çıkıyor; aradaki farkı esnaf ödüyor. Özellikle sigara gibi giriş-çıkışı belli ürünlerde esnaf bunu müşteriye yansıtamıyor. Müşteri haklı olarak 'Kredi kartıyla alıyorum, fark ödemem' diyor. Dolayısıyla bütün maliyet esnafın cebinden çıkıyor” ifadeleriyle özetledi.

"NE EMEKLERİ VAR NE SERMAYELERİ, LOKANTADAN FAZLA KAZANIYORLAR"

Bankaların uyguladığı komisyon oranlarının makul bir seviyeye çekilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Palandöken, bankacılık sektörüne yönelik eleştirilerini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Piyasada nakit yok. Kredi kartının en çok kullanıldığı alanlar bankalara kazandırıyor. Bankaların ne emeği var ne sermayesi var. Sadece aracılık hizmetinden dolayı aldığı komisyon, inanın bir restoranın, bir lokantanın kazancının daha üstünde. Böyle bir uygulama olur mu? Esnaf kazanamayacak ama bunlar kazanacak. Dükkanı kapatmaktan başka çare kalmıyor. Esnaf kazanmasa ülke kazanmaz, vergi veremez. Kayıtlı ekonominin devamını sağlamak için kimseyi mağdur etmeyecek adil bir çözüm bulunması şart."