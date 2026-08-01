Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026)

Ağustos ayının ilk gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Haftayı düşüş eğilimiyle kapatan gram altın, 6.000 TL kritik psikolojik eşiğine yakın seviyelerde dengelenmeye çalışıyor. Vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar? Altın kaç TL oldu sorularını aratıyor. İşte güncel veriler..

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 1

Ağustos ayının ilk gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor! Haftayı düşüş eğilimiyle kapatan gram altın, 6.000 TL kritik psikolojik eşiğine yakın seviyelerde dengelenmeye çalışıyor. Hem elindeki altını nakde çevirmeyi düşünen vatandaşlar hem de yatırım hazırlığındaki vatandaşlar için Kapalıçarşı piyasasındaki canlı ve son dakika rakamlarını derledik.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 2

İşte 1 Ağustos hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 3

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6.174,46 TL

SATIŞ: 6.175,37 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 9.802,68 TL

SATIŞ: 10.027,02 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 5

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 19.544,09 TL

SATIŞ: 20.054,04 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 6

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 39.945,00 TL

SATIŞ: 40.243,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 40.632,00 TL

SATIŞ: 41.252,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 8

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse altın: 100.270,20 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 9

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın: 4.042,61 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026) - Resim: 10

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.

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