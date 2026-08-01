Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ağustos 2026)

Ağustos ayının ilk gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor! Haftayı düşüş eğilimiyle kapatan gram altın, 6.000 TL kritik psikolojik eşiğine yakın seviyelerde dengelenmeye çalışıyor. Hem elindeki altını nakde çevirmeyi düşünen vatandaşlar hem de yatırım hazırlığındaki vatandaşlar için Kapalıçarşı piyasasındaki canlı ve son dakika rakamlarını derledik.