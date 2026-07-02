Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 26 Haziran ile sona eren haftada rezervlerde dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

TOPLAM REZERVLER 149,2 MİLYAR DOLARA İNDİ

TCMB’nin toplam rezervleri:

Bir önceki hafta 157 milyar 196 milyon dolar
26 Haziran haftasında 149 milyar 204 milyon dolar
oldu.

Böylece rezervler:

7 milyar 991 milyon dolar azaldı
13 ay sonra yeniden 150 milyar doların altına geriledi
Döviz rezervlerinde sert düşüş
Aynı haftada brüt döviz rezervleri:

5 milyar 260 milyon dolar azalarak
54 milyar 251 milyon dolara düştü
Önceki hafta bu rakam:

59 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın rezervleri de geriledi
Merkez Bankası’nın altın rezervleri de düşüş gösterdi:

97 milyar 685 milyon dolardan
94 milyar 953 milyon dolara indi
Düşüş tutarı:

2 milyar 732 milyon dolar olarak kaydedildi.

ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLME

Rezervler:

30 Ocak 2026 haftasında 218 milyar dolar ile zirveye ulaşmıştı
Daha önce Mayıs 2025’te 145 milyar dolar seviyesindeydi
Son veriler, TCMB rezervlerinde hem döviz hem de altın tarafında gerilemenin sürdüğünü ve toplam rezervlerin kritik eşik olan 150 milyar doların altına indiğini ortaya koydu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
13.02.2026 132.199 79.586 211.784
27.03.2026 100.049 55.290 155.339
17.04.2026 112.647 61.821 174.467
26.05.2026 105.992 53.234 159.226
05.06.2026 105.170 54.254 159.424
12.06.2026 98.957 53.124 152.081
19.06.2026 97.685 59.511 157.196
26.06.2026 94.954 54.251 149.205
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