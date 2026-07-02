Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 26 Haziran ile sona eren haftada rezervlerde dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

TOPLAM REZERVLER 149,2 MİLYAR DOLARA İNDİ

TCMB’nin toplam rezervleri:

Bir önceki hafta 157 milyar 196 milyon dolar

26 Haziran haftasında 149 milyar 204 milyon dolar

oldu.

Böylece rezervler:

7 milyar 991 milyon dolar azaldı

13 ay sonra yeniden 150 milyar doların altına geriledi

Döviz rezervlerinde sert düşüş

Aynı haftada brüt döviz rezervleri:

5 milyar 260 milyon dolar azalarak

54 milyar 251 milyon dolara düştü

Önceki hafta bu rakam:

59 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri de geriledi

Merkez Bankası’nın altın rezervleri de düşüş gösterdi:

97 milyar 685 milyon dolardan

94 milyar 953 milyon dolara indi

Düşüş tutarı:

2 milyar 732 milyon dolar olarak kaydedildi.

ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLME

Rezervler:

30 Ocak 2026 haftasında 218 milyar dolar ile zirveye ulaşmıştı

Daha önce Mayıs 2025’te 145 milyar dolar seviyesindeydi

Son veriler, TCMB rezervlerinde hem döviz hem de altın tarafında gerilemenin sürdüğünü ve toplam rezervlerin kritik eşik olan 150 milyar doların altına indiğini ortaya koydu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):