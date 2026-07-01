Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Banka, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.