Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki yabancı para likiditesine yönelik önemli bir adım atarak döviz mevduatlarına ilişkin zorunlu karşılık düzenlemesini değiştirdi.
Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar attı..Kaynak: AA
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TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Banka, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.
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Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 30'dan yüzde 32'ye yükseltildi
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Daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.
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Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
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