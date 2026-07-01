Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi

Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar attı..

Kaynak: AA
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Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki yabancı para likiditesine yönelik önemli bir adım atarak döviz mevduatlarına ilişkin zorunlu karşılık düzenlemesini değiştirdi.

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Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi - Resim: 2

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Banka, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.

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Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi - Resim: 3

Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 30'dan yüzde 32'ye yükseltildi

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Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi - Resim: 4

Daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

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Döviz hesabı olanları ilgilendiriyor: Merkez Bankası kuralları değiştirdi - Resim: 5

Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

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